Музыка
Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»РИА Новости 14:33
Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования. Group-IB обнаружила, что в пользу Абрамовой накручивались голоса. В махинациях участвовало примерно 300 телефонных номеров, с которых отправили около восьми тысяч сообщений.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:32, Ашберн
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения
Обновлено в 18:10
Экономика
Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете
По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Обновлено в 20:07
Общество
К протестующим в сквере в Екатеринбурге приехали краповые береты
Одетые в военный камуфляж люди приехали к скверу у театра Драмы в Екатеринбурге, где четвертый день подряд идут акции протеста, сообщает 16 мая корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:47
Общество
Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Авто
Появились первые шпионские снимки спортивной версии Lynk&Co 03+
На днях китайские СМИ опубликовали шпионские снимки новой модели Lynk&Co 03+, дебют которой состоится 1 июня 2019 года.
Обновлено в 08:15
Игры
Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве
Международные компании Sony и Microsoft объявили о начале стратегического партнерства, которое будет направлено на достижение совершенно нового уровня технологических и цифровых разработок, сообщает «Cybersport.ru».
Обновлено в 16:55
Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Музыка
Владелец шоу «Голос. Дети» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат
На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат Актриса едва не пострадала от нападения неадекватного поклонника.
Обновлено в 14:37
Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Здоровье
Прямой угол как диагноз
Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Футбол
Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»
Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено в 17:59
Политика
Компания Boeing завершила обновление ПО для самолетов 737 MAX
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые перестали эксплуатироваться после двух авиакатастроф.
Обновлено в 19:55