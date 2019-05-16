Музыка

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»РИА Новости 14:33

Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования. Group-IB обнаружила, что в пользу Абрамовой накручивались голоса. В махинациях участвовало примерно 300 телефонных номеров, с которых отправили около восьми тысяч сообщений.
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Нагиев высказался о решении отменить результаты финала шоу «Голос. Дети»

REGNUM14:57

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новости14:33

«Эрнст вправе принять любое решение». Нагиев высказался о результатах проверки итогов «Голос.Дети»

Телеканал 360°08:04

Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»

Взгляд.ру08:54

«Эрнст вправе решать»: Нагиев о результатах проверки итогов «Голос. Дети»

Рамблер08:46

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

RT на русском08:07

Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу «Голос»

Российская газета10:25
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Шоу-бизнес

Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»

Обновлено в 19:00
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения

Обновлено в 18:10
Экономика

Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете

По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Обновлено в 20:07
Общество

К протестующим в сквере в Екатеринбурге приехали краповые береты

Одетые в военный камуфляж люди приехали к скверу у театра Драмы в Екатеринбурге, где четвертый день подряд идут акции протеста, сообщает 16 мая корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:47
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Авто

Появились первые шпионские снимки спортивной версии Lynk&Co 03+

На днях китайские СМИ опубликовали шпионские снимки новой модели Lynk&Co 03+, дебют которой состоится 1 июня 2019 года.
Обновлено в 08:15
Игры

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве

Международные компании Sony и Microsoft объявили о начале стратегического партнерства, которое будет направлено на достижение совершенно нового уровня технологических и цифровых разработок, сообщает «Cybersport.ru».
Обновлено в 16:55
Технологии

В Германии прошли испытания воздушного электротакси

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Музыка

Владелец шоу «Голос. Дети» прокомментировал отмену итогов финала

Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Музыка

Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество

Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров

Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Политика

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Экономика

Чистый отток капитала из РФ удвоился

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат

На Настасью Самбурскую напал влюбленный фанат Актриса едва не пострадала от нападения неадекватного поклонника.
Обновлено в 14:37
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году

Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Здоровье

Прямой угол как диагноз

Родителям мальчика посоветовали обратиться в петербургскую федеральную клинику, где операцию могли бы провести бесплатно.
Обновлено в 19:04
Футбол

Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
Обновлено в 17:59
Политика

Компания Boeing завершила обновление ПО для самолетов 737 MAX

Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые перестали эксплуатироваться после двух авиакатастроф.
Обновлено в 19:55
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Дмитрий Нагиев
Российский предприниматель
Российский шоумен, актёр театра, кино и телевидения, теле- и радиоведущий.
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Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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