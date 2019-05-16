Музыка

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»РИА Новости вчера в 14:33

Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования. Group-IB обнаружила, что в пользу Абрамовой накручивались голоса. В махинациях участвовало примерно 300 телефонных номеров, с которых отправили около восьми тысяч сообщений.
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Нагиев высказался об отмене итогов финала «Голоса»

News.ruвчера в 21:51

«Эрнст вправе принять любое решение». Нагиев высказался о результатах проверки итогов «Голос.Дети»

Телеканал 360°вчера в 08:04

Нагиев: Микелла Абрамова попала под разборки взрослых

Взгляд.рувчера в 12:06

Нагиев прокомментировал первые результаты проверки итогов шоу «Голос.Дети»

Rambler News Serviceвчера в 10:46

Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу «Голос»

Российская газетавчера в 10:25

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

RT на русскомвчера в 08:07

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 14:33
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Политика

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Путин предложил провести опрос екатеринбуржцев о строительстве храма

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение насчет решения вопроса о строительстве храма в Екатеринбурге на месте одного из городских скверов.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Общество

Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы

Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.
Обновлено вчера в 23:04
Хоккей

Сборная Канады обыграла команду Франции в матче чемпионата мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду "Стил Арены" в словацком городе Кошице обыграла национальную команду Франции со счетом 5:2. У победителей встречи дубль оформил Энтони Манта (9-я, 49-я минуты) и по разу отличились Дарнел Нурс (11), Энтони Чирелли (17) и Марк Стоун (51), а у французов шайбы забросили Дамьен Флери (37) и Антони Реш (43).
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Кино

Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах

Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено 15 мая в 22:00
Футбол

Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Общество

200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат

Обновлено вчера в 06:07
Политика

«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции

По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма

Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Япония запретила полеты дронов над военными базами США

Верхняя палата парламента Японии запретила полеты дронов над американскими военными объектами без получения особого разрешения, сообщает Киодо.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено 15 мая в 01:50
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом

Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

США отменили льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Теннис

Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме

Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Экономика

65% российских семей не имеют сбережений

Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений.
Обновлено вчера в 03:59
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Дмитрий Нагиев
Российский предприниматель
Российский шоумен, актёр театра, кино и телевидения, теле- и радиоведущий.
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