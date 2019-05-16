Музыка

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»РИА Новости вчера в 14:33

Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования. Group-IB обнаружила, что в пользу Абрамовой накручивались голоса. В махинациях участвовало примерно 300 телефонных номеров, с которых отправили около восьми тысяч сообщений.
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Нагиев высказался об отмене итогов финала «Голоса»

News.ruвчера в 21:51

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новостивчера в 14:33

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

RT на русскомвчера в 08:07

Нагиев прокомментировал первые результаты проверки итогов шоу «Голос.Дети»

Rambler News Serviceвчера в 10:46

Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу «Голос»

Российская газетавчера в 10:25

Нагиев: Микелла Абрамова попала под разборки взрослых

Взгляд.рувчера в 12:06

«Эрнст вправе принять любое решение». Нагиев высказался о результатах проверки итогов «Голос.Дети»

Телеканал 360°вчера в 08:04
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Обновлено вчера в 18:31
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 15 мая в 21:53
Политика

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Авто

Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze получили гарантию на 8 лет или 160 тысяч км

Обновлено в 01:09
Политика

Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука

Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
Экономика

Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
Обновлено в 02:33
Наука

Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Трактор и трамвай столкнулись «лоб в лоб» на Волковском

Во Фрунзенском районе Петербурга ранним утром в пятницу, 17 мая, столкнулись трамвай и трактор.
Обновлено в 01:11
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Светлана Пермякова разрыдалась в эфире шоу «Модный приговор»

Обновлено в 01:48
Происшествия

Еще восьмерых участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали

Суд арестовал еще восемь человек, участвовавших в акциях протеста в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Наука

Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски

Обновлено 15 мая в 01:28
Армия и оружие

СМИ: экипаж самолета ВВС Канады прекратил взлет из-за ослепления лазером

Экипаж военно-транспортного самолета канадских ВВС CC-130 Hercules был вынужден прекратить взлет, так как пилоты были ослеплены лазером.
Обновлено в 01:37
Общество

В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема

Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено вчера в 17:52
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Политика

Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Спорт

WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Кино

Пускепалис объяснил отсутствие желания сниматься в фильмах на Западе

Пускепалис объяснил, что всегда отказывается от съемок в западных фильмах, потому что ему не нравится, как показывают русского человека в лентах за рубежом, и поэтому сниматься в фильмах там, где неуважительно относятся к России и не уважают русских людей, у него нет никакого желания.
Обновлено в 01:45
Транспорт

Четыре столичных проекта вышли в финал международной транспортной премии

Четыре московских проекта вышли в финал международной транспортной премии UITP Awards 2019.
Обновлено в 02:32
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Авто

Lexus отзывает сотни автомобилей в России

Автоконцерн Lexus отзывает в России 420 автомобилей Lexus LS 350 и LS 500, которые были произведены с 11 января по 12 июля 2018 года.
Обновлено в 00:27
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
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Дмитрий Нагиев
Российский предприниматель
Российский шоумен, актёр театра, кино и телевидения, теле- и радиоведущий.
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