Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»РИА Новости 14:33

Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования. Group-IB обнаружила, что в пользу Абрамовой накручивались голоса. В махинациях участвовало примерно 300 телефонных номеров, с которых отправили около восьми тысяч сообщений.

Общество Алтайским учителям изменят систему оплаты труда Совершенствование системы оплаты труда педагогов обсудили накануне в региональном министерстве образования и науки Алтайские учителя будут получать зарплату по-новому.

Здоровье Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.

Музыка Букмекеры определили место Лазарева в турнирной таблице «Евровидения» Букмекеры составили неофициальную турнирную таблицу финала «Евровидения-2019». Увы, Сергея Лазарева в победителях нет.

Наука Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича» Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.

ЖКХ Плата за отопление изменится в России Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.

Общество Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.

Происшествия СК проверит информацию о неработающих лифтах в Пензе Следственный комитет РФ начал проверку из-за задержки подрядчиками из Санкт-Петербурга ввода в эксплуатацию лифтов в Пензе, проживающие в этом доме ветераны не могли выйти из дома семь месяцев, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Общество В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Политика Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил на секретном брифинге в Белом доме, что не планирует начинать войну с Ираном.

Происшествия Многодетную хабаровчанку осудили за попытку выкинуть младенца в окно В Хабаровском крае многодетную мать осудили на шесть лет колонии общего режима за попытку выкинуть своего девятимесячного сына с четвертого этажа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Хоккей «Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли "Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".

Космос Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Экономика Большинство российских семей оказались без сбережений Эксперты отмечают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — это низкий уровень доходов.

Интернет Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.

Авто Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.

Общество Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.

Футбол «Генк» в четвертый раз стал чемпионом Бельгии "Генк" сыграл вничью с "Андерлехтом" и в четвертый раз завоевал титул чемпиона Бельгии по футболу.