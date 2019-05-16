Музыка

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»РИА Новости 14:33

Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования. Group-IB обнаружила, что в пользу Абрамовой накручивались голоса. В махинациях участвовало примерно 300 телефонных номеров, с которых отправили около восьми тысяч сообщений.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

РИА Новости14:33

«Эрнст вправе принять любое решение». Нагиев высказался о результатах проверки итогов «Голос.Дети»

Телеканал 360°08:04

Нагиев прокомментировал первые результаты проверки итогов шоу «Голос.Дети»

Rambler News Service10:46

Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу «Голос»

Российская газета10:25

Нагиев оценил решение аннулировать итоги шоу «Голос. Дети»

Москва 2409:06

Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»

RT на русском08:07

Нагиев: Микелла Абрамова попала под разборки взрослых

Взгляд.ру12:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

Обновлено в 13:05
Общество

Алтайским учителям изменят систему оплаты труда

Совершенствование системы оплаты труда педагогов обсудили накануне в региональном министерстве образования и науки Алтайские учителя будут получать зарплату по-новому.
Обновлено в 22:13
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Музыка

Букмекеры определили место Лазарева в турнирной таблице «Евровидения»

Букмекеры составили неофициальную турнирную таблицу финала «Евровидения-2019». Увы, Сергея Лазарева в победителях нет.
Обновлено в 11:52
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 15:38
Общество

Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен

Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Происшествия

СК проверит информацию о неработающих лифтах в Пензе

Следственный комитет РФ начал проверку из-за задержки подрядчиками из Санкт-Петербурга ввода в эксплуатацию лифтов в Пензе, проживающие в этом доме ветераны не могли выйти из дома семь месяцев, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 16:49
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 19:59
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Политика

Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил на секретном брифинге в Белом доме, что не планирует начинать войну с Ираном.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Многодетную хабаровчанку осудили за попытку выкинуть младенца в окно

В Хабаровском крае многодетную мать осудили на шесть лет колонии общего режима за попытку выкинуть своего девятимесячного сына с четвертого этажа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.
Обновлено в 22:46
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Экономика

Большинство российских семей оказались без сбережений

Эксперты отмечают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — это низкий уровень доходов.
Обновлено в 01:24
Интернет

Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Авто

Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей

Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»

В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено в 00:56
Общество

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Шоу-бизнес

Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»

Обновлено в 21:00
Футбол

«Генк» в четвертый раз стал чемпионом Бельгии

"Генк" сыграл вничью с "Андерлехтом" и в четвертый раз завоевал титул чемпиона Бельгии по футболу.
Обновлено в 16:47
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Интернет

Павел Дуров рассказал, почему WhatsApp на телефоне опасен

Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Нагиев
Российский предприниматель
Российский шоумен, актёр театра, кино и телевидения, теле- и радиоведущий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное