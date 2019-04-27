Культура
Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинацийРБК 09:30
На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил против гей-парадов
Обновлено в 02:34
Здоровье
Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях
До 31 мая Министерство здравоохранения совместно с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, возглавляющим рабочую группу Государственного совета по направлению "Здравоохранение", подготовит изменения в одноименный национальный проект для мониторинга доступности записи и сокращения сроков ожидания приема в первичных медучреждениях.
Обновлено в 04:31
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая
С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Авто
Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Рудковская вступилась за дочь Алсу после «Голоса»
Обновлено в 11:30
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено в 10:28
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Кино
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта
Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану
Победителем шестого сезона шоу стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Общество
Омич выставил на сайте бесплатных объявлений пулемёт за миллион рублей
На сайте бесплатных объявлений Avito появилось необычное объявление о продаже пулемёта Калашникова (ПКМ) за 950 тысяч рублей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Пять человек пострадали в результате ДТП в Ленобласти
Обновлено в 11:37
Политика
Умер бывший президент Эфиопии Негассо Гидада
Экс-президент Эфиопии Негассо Гидада скончался на 76-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Ученые: Интенсивные упражнения снижают стресс у бизнесменов
Обновлено в 08:11
Происшествия
Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР
Обновлено в 06:15
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Авто
Умелец создал ювелирную модель Ford Escort
Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19