Культура

Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинацийРБК 09:30

На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.
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Результаты финального голосования шоу «Голос. Дети» могут быть аннулированы

Эхо Москвы11:30

Дмитрий Нагиев не исключил отмены итогов голосования проекта «Голос. Дети»

Говорит Москва10:45

Нагиев предложил отменить результаты «Голоса» после обнаружения махинаций

Московский Комсомолец11:09

Нагиев предложил сделать «честный финал» «Голоса»

Национальная служба новостей10:21

Нагиев предложил отменить итоги конкурса «Голос. Дети» при выявлении махинаций

RT на русском10:14

Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций

РБК09:30

Нагиев предложил аннулировать итоги конкурса «Голос. Дети» при выявлении махинаций

ФАН11:29
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Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Здоровье

Медведев поручил сократить сроки ожидания приема в медучреждениях

До 31 мая Министерство здравоохранения совместно с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, возглавляющим рабочую группу Государственного совета по направлению "Здравоохранение", подготовит изменения в одноименный национальный проект для мониторинга доступности записи и сокращения сроков ожидания приема в первичных медучреждениях.
Обновлено в 04:31
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Авто

Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России

Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Рудковская вступилась за дочь Алсу после «Голоса»

Обновлено в 11:30
Авто

Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено в 10:28
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Происшествия

При столкновении судов на Волге погиб один человек и двое пропали

Обновлено в 09:35
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Кино

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Футбол

«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану

Победителем шестого сезона шоу стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Общество

Омич выставил на сайте бесплатных объявлений пулемёт за миллион рублей

На сайте бесплатных объявлений Avito появилось необычное объявление о продаже пулемёта Калашникова (ПКМ) за 950 тысяч рублей.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Пять человек пострадали в результате ДТП в Ленобласти

Обновлено в 11:37
Политика

Умер бывший президент Эфиопии Негассо Гидада

Экс-президент Эфиопии Негассо Гидада скончался на 76-м году жизни.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Здоровье

Ученые: Интенсивные упражнения снижают стресс у бизнесменов

Обновлено в 08:11
Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР

Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Разработана российская система для посадки дронов на корабли

Обновлено в 03:55
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Политика

Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Игры

Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году

Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
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Авто

Умелец создал ювелирную модель Ford Escort

Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
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Дмитрий Нагиев
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, музыкант, певец, шоумен, теле- и радиоведущий.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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