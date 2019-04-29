Общество

Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»РИА Новости 14:20

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин призвал "прекратить травлю" девочки. По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
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Дмитрий Нагиев
Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательГазета.Ru 14:40

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Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»

RT на русском16:16

Ультиматум: Нагиев грозит уходом из «Голоса» после победы дочери Алсу

Газета.Ru14:40

Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»

РИА Новости14:20

Нагиев назвал условие ухода из «Голоса»

Московский Комсомолец14:33

Нагиев одобрил идею об изменении системы голосования на телешоу

News.ru13:04

Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала на шоу «Голос.Дети»

Комсомольская правда12:44

Нагиев поддержал идею Эрнста изменить систему подведения итогов «Голоса»

Телеканал 360°11:43
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция

Обновлено в 09:37
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином»

Обновлено в 14:34
Политика

Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Политика

Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Хоккей

Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2019

Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Подробности закрытой вечеринки Пугачевой раскрыли СМИ

Российская певица Алла Пугачева организовала закрытую вечеринку для друзей в честь своего 70-летия.
Обновлено в 16:31
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика

Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 16:02
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Происшествия

TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце

Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Космос

Проблема в электроснабжении выявлена на МКС

По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В США задержали планировавшего теракт экс-военнослужащего

По ее данным, бывшего военнослужащего Марка Стивенса Доминго задержали в пятницу после получения взрывного устройства.
Обновлено в 16:11
Общество

Дмитрия Быкова выписали из больницы

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Экономика

В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы

Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
Обновлено в 09:36
Гаджеты

Юбилейный AMD Ryzen 7 2700X поставляется с двумя играми и футболкой

Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition включает в себя не только процессор и фирменный кулер Wraith Prism RGB, но также две игры высокого класса: золотое издание кооперативного боевика Tom Clancy's The Division 2 и зомби-шутер World War Z по мотивам одноимённого фильма.
Обновлено в 07:13
Финансы

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.
Обновлено в 03:29
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено в 14:46
Наука

В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке

На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено в 05:22
Кино

Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Кино

«Мстители. Финал» установили рекорд по кассовым сборам

Стало известно, что последняя часть фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
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Дмитрий Нагиев
Российский предприниматель
Российский шоумен, актёр театра, кино и телевидения, теле- и радиоведущий.
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