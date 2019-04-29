Общество
Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»РИА Новости 14:20
В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин призвал "прекратить травлю" девочки. По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
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Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательГазета.Ru 14:40
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Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала на шоу «Голос.Дети»
Комсомольская правда12:44
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Армия и оружие
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