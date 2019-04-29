Шоу-бизнес

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутацииМосковский Комсомолец 04:03

Проект дает возможность показать свой голос любому. Однако участники не должны прибегать к «нечистоплотности». Телеведущий пояснил, что скандал на проекте — это удар по репутации.
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Дмитрий Нагиев
Удар по репутации, по репутации канала, по репутации каждого, кто работал на этом проекте, включая меня — это невосполнимо. Я за свою репутацию борюсь всю жизнь, и я не хотел бы ее подставлять таким образом. Я работаю исключительно на честных проектах.
— Дмитрий Нагиев, актёрВокруг ТВ 05:11

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Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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