Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутацииМосковский Комсомолец 04:03
Проект дает возможность показать свой голос любому. Однако участники не должны прибегать к «нечистоплотности». Телеведущий пояснил, что скандал на проекте — это удар по репутации.
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Удар по репутации, по репутации канала, по репутации каждого, кто работал на этом проекте, включая меня — это невосполнимо. Я за свою репутацию борюсь всю жизнь, и я не хотел бы ее подставлять таким образом. Я работаю исключительно на честных проектах.
— Дмитрий Нагиев, актёрВокруг ТВ 05:11
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