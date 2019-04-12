Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутацииМосковский Комсомолец 04:03

Удар по репутации, по репутации канала, по репутации каждого, кто работал на этом проекте, включая меня — это невосполнимо. Я за свою репутацию борюсь всю жизнь, и я не хотел бы ее подставлять таким образом. Я работаю исключительно на честных проектах.

Проект дает возможность показать свой голос любому. Однако участники не должны прибегать к «нечистоплотности». Телеведущий пояснил, что скандал на проекте — это удар по репутации.

Технологии Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Наука Неадертальцы могли изготавливать украшения из когтей и перьев беркутов Индейцы изготавливали национальные головные уборы и применяли их в религиозных церемониях.

Политика Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу Команда выигравшего президентские выборы на Украине Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства Петра Порошенко.

Культура Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.

Гаджеты Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019 Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.

Политика Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.

Политика Орешкин объяснил смысл введения показателей эффективности губернаторов Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал в интервью газете «Коммерсант», что регионы не должны воспринимать систему оценки деятельности губернаторов, указ о которой подписал Владимир Путин, как навязанную «извне», суть этих показателей — объединить столицу и субъекты РФ в достижении общих целей.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Авто Новый Tesla Roadster получит самый большой запас хода По заявлению Илона Маска, новое поколение Tesla Roadster получит самый большой запас хода, когда-либо существовавший до этого у электрокаров.

Политика Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Происшествия В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Политика Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Спорт Бывший наставник сборной Австрии подозревается в снабжении допингом Бывший тренер сборной Австрии по лыжным видам спорта Геральд Хайгель подозревается в снабжении спортсменов допингом.

Кино Юристы пожаловались в ФАС из-за переноса премьеры «Мстителей» Юридический Telegram-канал «Поворот на Право» пожаловался в ФАС на Минкульт России из-за переноса премьеры фильма «Мстители: Финал», полный текст обращения юристы опубликовали в Telegram.

Происшествия Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.

Энергетика «СТН-терминал» отвергла причастность к загрязнению нефти в «Дружбе» Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».

Происшествия Прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза Свердловская прокуратура начала проверку данных о том, что врачи взяли с умирающего онкобольного денежных средств за протез, который ему полагался бесплатно, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.