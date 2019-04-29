Общество
Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандалаLenta.ru 15:07
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Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах.
— Дмитрий Нагиев, актёрГазета.Ru 14:40
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Дмитрий Нагиев опасается за свою репутацию после скандала на шоу «Голос.Дети»
Комсомольская правда12:44
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Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 13:14
Футбол
«Спартак» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином»
Московский "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в матче 26-го тура чемпионата России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 14:46
Здоровье
Минздрав заключит контракты с госпиталем Тетюхина
Минздрав Свердловской области заключит контракты с госпиталем Владислава Тетюхина на сумму 193,5 млн рублей.
Обновлено в 07:46
Экономика
В «Газпроме» предложили изменить управление инвестициями на ₽1,3 трлн
Кому доверят проекты на 1,3 трлн руб. "Газпром", который недавно провел масштабные перестановки в руководстве компании, включая смену ключевых зампредов правления, отвечающих за поставки газа на внутренний рынок и экспорт, готовится и к реформе системы работы с подрядчиками.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения появится в продаже летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Авто
Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49
Авто
Компания Opel приступила к поискам дилеров в России
Французский концерн PSA начал поиски дилеров для компании Opel в России.
Обновлено в 13:07
Общество
В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб
Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
Обновлено в 13:34
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В центре Парижа загорелся отель Pullman
Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Игры
Days Gone стартовала с первого места в британском чарте продаж
Постапокалиптический экшен Days Gone стал лидером британского чарта.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Суд арестовал экс-главу головного предприятия Роскосмоса
Обновлено в 11:39
Технологии
Эксперт по кибер-безопасности не исключает хакерскую атаку в момент подсчета зрительских голосов в финале шоу «Голос. Дети»
Победительницей в результате зрительского голосования с большим отрывом стала дочка Алсу Микелла. За нее отдали голоса 56,5 % зрителей.
Обновлено в 14:23
Общество
Составлен рейтинг самых бедных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено в 02:50
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы и он приступил к работе
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51