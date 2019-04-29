Общество

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандалаLenta.ru 15:07

27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
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Дмитрий Нагиев
Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах.
— Дмитрий Нагиев, актёрГазета.Ru 14:40

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