Футбол

Нагельсманн установил рекорд БундеслигиСпорт-Экспресс вчера в 15:33

Хоффенхайм — Бавария
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Кевин Фогт
26′
34′
Леон Горетцка
45′+1′
Леон Горетцка
Кевин Фогт
Флориан Гриллич
56′
Керем Демирбай
Деннис Гейгер
56′
Флориан Гриллич
57′
Нико Шульц
59′
Штефан Пош
64′
68′
Джошуа Киммих
73′
Кингсли Коман
Серж Гнабри
78′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
Жоэлинтон
Адам Салаи
78′
84′
Хави Мартинес
87′
Роберт Левандовски
90′
Хави Мартинес
Жером Боатенг
Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн проводит 100-й матч в чемпионате Германии в качестве тренера. 31-летний немецкий специалист стал самым молодым тренером, которому удалось достигнуть этой отметки.
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