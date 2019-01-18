Футбол

Главный тренер «Хоффенхайма» установил рекорд бундеслигиМатч ТВ вчера в 16:01

Хоффенхайм — Бавария
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Кевин Фогт
26′
34′
Леон Горетцка
45′+1′
Леон Горетцка
Кевин Фогт
Флориан Гриллич
56′
Керем Демирбай
Деннис Гейгер
56′
Флориан Гриллич
57′
Нико Шульц
59′
Штефан Пош
64′
68′
Джошуа Киммих
73′
Кингсли Коман
Серж Гнабри
78′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
Жоэлинтон
Адам Салаи
78′
84′
Хави Мартинес
87′
Роберт Левандовски
90′
Хави Мартинес
Жером Боатенг
Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн установил рекорд чемпионата Германии, став самым молодым специалистом, достигшим отметки в 100 матчей. Немецкому тренеру удалось провести столько игр в 31 год.
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Нагельсманн проводит 100-й матч в Бундеслиге

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