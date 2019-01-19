Футбол

Нагельсманн проводит 100-й матч в БундеслигеSoccer.ru вчера в 16:04

Хоффенхайм — Бавария
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Кевин Фогт
26′
34′
Леон Горетцка
45′+1′
Леон Горетцка
Кевин Фогт
Флориан Гриллич
56′
Керем Демирбай
Деннис Гейгер
56′
Флориан Гриллич
57′
Нико Шульц
59′
Штефан Пош
64′
68′
Джошуа Киммих
73′
Кингсли Коман
Серж Гнабри
78′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
Жоэлинтон
Адам Салаи
78′
84′
Хави Мартинес
87′
Роберт Левандовски
90′
Хави Мартинес
Жером Боатенг
В рамках 18-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» принимает «Баварию». Для 31-летнего наставника хозяев Юлиана Нагельсманна этот матч стал 100-м в качестве тренера в Бундеслиге.
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