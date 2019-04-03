«Нафтогазу» разрешили снизить цены на газ для населенияRambler News Service вчера в 06:18

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

«Нафтогазу» разрешили снизить цены на газ для населения

Экономика РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров.

Армия и оружие Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.

Авто Путин расписался на Mercedes российской сборки Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.

Кино Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Происшествия Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.

Космос Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.

Футбол Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.

Экономика «Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев скрывает правду о внебрачных детях Недавно появились слухи, что у звезды еще два ребенка, помимо взрослого сына Кирилла.

Культура Захар Прилепин: Некоторые не попадут в ад 4 апреля выходит новый роман писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад», посвящённый событиям на Донбассе.

Политика Запрет на хостелы в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября Депутаты одобрили компромиссный вариант закона, запрещающий открывать хостелы (мини-гостиницы, предлагающие ночлег и завтрак) в многоквартирных домах, закон вступит в силу с 1 октября.

Армия и оружие Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.

Происшествия СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.

Гаджеты Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro Beats уже давно принадлежит компании Apple и она, как и прежде разрабатывает и выпускает наушники.

Политика ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление супруги Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter ответил на оскорбление Конора Макгрегора в адрес супруги.

Происшествия Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину.

Общество Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.

Экономика Нордеа о том, когда рубль начнет падать на санкции Рубль отреагировал на новости ослаблением лишь на 20 копеек против доллара, поскольку данный законопроект фактически не меняет набор санкционных инициатив, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, поясняют в Нордеа.