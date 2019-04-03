Энергетика

«Нафтогазу» разрешили снизить цены на газ для населенияRambler News Service вчера в 06:18

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
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Снижение цен на газ Киевом — «политическая манипуляция» — эксперт

REGNUM05:24

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

РБКвчера в 06:06

В Госдуме оценили ситуацию с ценами на газ для населения на Украине

RT на русскомвчера в 08:19

«Нафтогаз» снизил цену для своих бытовых абонентов с 1 апреля

ТАССвчера в 08:32

Сенатор сравнил власть на Украине с временным правительством после решения по газу

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Украина отменила фиксированные цены на газ

Газета.Ruвчера в 05:48

«Нафтогаз Украины» заявил, что уже снизил цену на газ своим потребителям

РИА Новостивчера в 07:11
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Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Экономика

РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров.
Обновлено в 00:01
Общество

Аэропорт Вологда станет запасным для Пулкова

Обновлено в 05:32
Происшествия

В аэропорту Дубая у петербурженки украли часы за 900 тысяч рублей

Стоимость украденной вещи составляет 900 тысяч рублей.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Авто

Путин расписался на Mercedes российской сборки

Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Кино

Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров

Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Общество

Россияне укрепились в консервативно-религиозных взглядах на брак

За 10 лет выросла значимость понятия «верность».
Обновлено в 04:05
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Экономика

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев скрывает правду о внебрачных детях

Недавно появились слухи, что у звезды еще два ребенка, помимо взрослого сына Кирилла.
Обновлено в 03:54
Культура

Захар Прилепин: Некоторые не попадут в ад

4 апреля выходит новый роман писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад», посвящённый событиям на Донбассе.
Обновлено 02 апреля в 06:23
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Политика

Запрет на хостелы в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября

Депутаты одобрили компромиссный вариант закона, запрещающий открывать хостелы (мини-гостиницы, предлагающие ночлег и завтрак) в многоквартирных домах, закон вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Гаджеты

Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro

Beats уже давно принадлежит компании Apple и она, как и прежде разрабатывает и выпускает наушники.
Обновлено в 05:42
Экономика

Три положения стратегии Альфа-банка связаны с цифровизацией бизнеса

Совет директоров Альфа-банка утвердил стратегию развития на 2019–2021 годы.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика

«Почта России» и «Ростелеком» запустят видеорекламу в отделениях

"Почта России" совместно с "Ростелекомом" запускают новый проект по трансляции видеорекламы в почтовых отделениях.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Названы сроки отказа США от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 04:25
Политика

ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине

Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление супруги

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter ответил на оскорбление Конора Макгрегора в адрес супруги.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России

Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину.
Обновлено в 05:29
Общество

Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Экономика

Нордеа о том, когда рубль начнет падать на санкции

Рубль отреагировал на новости ослаблением лишь на 20 копеек против доллара, поскольку данный законопроект фактически не меняет набор санкционных инициатив, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, поясняют в Нордеа.
Обновлено в 04:28
Спорт

Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».
Обновлено в 04:44
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