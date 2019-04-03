Энергетика
«Нафтогазу» разрешили снизить цены на газ для населенияRambler News Service вчера в 06:18
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
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Сенатор сравнил власть на Украине с временным правительством после решения по газу
Известиявчера в 06:50
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Экономика
РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз
Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров.
Обновлено в 00:01
Общество
Аэропорт Вологда станет запасным для Пулкова
Обновлено в 05:32
Происшествия
В аэропорту Дубая у петербурженки украли часы за 900 тысяч рублей
Стоимость украденной вещи составляет 900 тысяч рублей.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Авто
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Кино
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Элину Быстрицкую с 91-летием, отметив глубокие и запоминающиеся образы, созданные артисткой, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров
Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Общество
Россияне укрепились в консервативно-религиозных взглядах на брак
За 10 лет выросла значимость понятия «верность».
Обновлено в 04:05
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев скрывает правду о внебрачных детях
Недавно появились слухи, что у звезды еще два ребенка, помимо взрослого сына Кирилла.
Обновлено в 03:54
Культура
Захар Прилепин: Некоторые не попадут в ад
4 апреля выходит новый роман писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад», посвящённый событиям на Донбассе.
Обновлено 02 апреля в 06:23
Политика
Запрет на хостелы в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября
Депутаты одобрили компромиссный вариант закона, запрещающий открывать хостелы (мини-гостиницы, предлагающие ночлег и завтрак) в многоквартирных домах, закон вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro
Beats уже давно принадлежит компании Apple и она, как и прежде разрабатывает и выпускает наушники.
Обновлено в 05:42
Экономика
Три положения стратегии Альфа-банка связаны с цифровизацией бизнеса
Совет директоров Альфа-банка утвердил стратегию развития на 2019–2021 годы.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика
«Почта России» и «Ростелеком» запустят видеорекламу в отделениях
"Почта России" совместно с "Ростелекомом" запускают новый проект по трансляции видеорекламы в почтовых отделениях.
Обновлено в 03:46
Политика
ЦИК огласил окончательные результаты первого тура выборов на Украине
Украинская Центральная избирательная комиссия огласила окончательные результаты прошедших 31 марта выборов президента страны.
Обновлено в 01:28
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление супруги
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter ответил на оскорбление Конора Макгрегора в адрес супруги.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Во взрыве машины в Киеве усмотрели диверсию России
Взрыв автомобиля в Киеве стал результатом диверсии. В результате пострадал злоумышленник, который заложил мину.
Обновлено в 05:29
Общество
Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Экономика
Нордеа о том, когда рубль начнет падать на санкции
Рубль отреагировал на новости ослаблением лишь на 20 копеек против доллара, поскольку данный законопроект фактически не меняет набор санкционных инициатив, находящихся на рассмотрении в Конгрессе, поясняют в Нордеа.
Обновлено в 04:28
Спорт
Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».
Обновлено в 04:44