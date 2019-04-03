Энергетика
«Нафтогазу» разрешили снизить цены на газ для населенияRambler News Service вчера в 06:18
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
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Депутат Госдумы отреагировал на отмену фиксированных цен на газ для украинцев
Телеканал 360°вчера в 10:23
Сенатор сравнил власть на Украине с временным правительством после решения по газу
Известиявчера в 06:50
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Авто
Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Энергетика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом»
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Политика
Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере сообщил о том, что согласен на те условия проведения дебатов перед вторым туром выборов главы государства, которые выдвинул его конкурент, лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:29
Политика
ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине
Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Политика
Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии
Обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, задержанные ФСБ в ноябре 2016 года по подозрению в подготовке диверсий, решением Севастопольского городского суда приговорены к 14 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 02:34
Транспорт
Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно
Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую лечебницу
Американская поп-дива Бритни Спирс на фоне проблем со здоровьем своего отца обратилась за помощью в клинику, специализирующуюся на лечении психических расстройств.
Обновлено вчера в 19:27
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Израильские военные арестовали 13 арабов на Западном берегу Иордана
Израильские военные арестовали 13 разыскиваемых палестинцев и изъяли огнестрельное оружие и десятки тысяч шекелей [один шекель стоит примерно 18 рублей] в ходе антитеррористических рейдов в ночь на четверг в различных районах Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 12:00
Кино
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело российского актера Алексея Булдакова, скончавшегося 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе отправили из Монголии в Россию.
Обновлено в 00:32
Общество
Роструд напоминает о майских выходных
Роструд напоминает о выходных в майские праздники.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Обновлено вчера в 15:43
Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК
«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Политика
Еще три женщины заявили о неподобающем поведении Байдена
Еще три женщины обвинили бывшего вице-президента США в неподобающем поведении.
Обновлено в 02:02
Наука
Ученые выяснили, как оральный секс связан с выкидышами
Обновлено вчера в 11:13
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00