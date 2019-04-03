Энергетика

«Нафтогазу» разрешили снизить цены на газ для населенияRambler News Service вчера в 06:18

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
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Депутат Госдумы отреагировал на отмену фиксированных цен на газ для украинцев

Телеканал 360°вчера в 10:23

«Нафтогаз» снизил цену для своих бытовых абонентов с 1 апреля

ТАССвчера в 08:32

Украина отменила фиксированные цены на газ

Газета.Ruвчера в 05:48

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

РБКвчера в 06:06

Сенатор сравнил власть на Украине с временным правительством после решения по газу

Известиявчера в 06:50

В Госдуме оценили ситуацию с ценами на газ для населения на Украине

RT на русскомвчера в 08:19

«Нафтогаз Украины» заявил, что уже снизил цену на газ своим потребителям

РИА Новостивчера в 07:11
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Авто

Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Происшествия

МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях

В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Энергетика

Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

«Валенсия» одержала победу над «Реалом»

«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Политика

Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере сообщил о том, что согласен на те условия проведения дебатов перед вторым туром выборов главы государства, которые выдвинул его конкурент, лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:29
Политика

ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон

Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Транспорт

Текслер заявил об увеличении финансирования строительства дорог

Обновлено в 02:14
Политика

Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии

Обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, задержанные ФСБ в ноябре 2016 года по подозрению в подготовке диверсий, решением Севастопольского городского суда приговорены к 14 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 02:34
Транспорт

Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно

Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую лечебницу

Американская поп-дива Бритни Спирс на фоне проблем со здоровьем своего отца обратилась за помощью в клинику, специализирующуюся на лечении психических расстройств.
Обновлено вчера в 19:27
Политика

Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Израильские военные арестовали 13 арабов на Западном берегу Иордана

Израильские военные арестовали 13 разыскиваемых палестинцев и изъяли огнестрельное оружие и десятки тысяч шекелей [один шекель стоит примерно 18 рублей] в ходе антитеррористических рейдов в ночь на четверг в различных районах Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 01:17
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 12:00
Кино

Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело российского актера Алексея Булдакова, скончавшегося 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе отправили из Монголии в Россию.
Обновлено в 00:32
Общество

Роструд напоминает о майских выходных

Роструд напоминает о выходных в майские праздники.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

В Польше появится самый глубокий в мире бассейн

В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО

«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Обновлено вчера в 15:43
Наука

Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Политика

Еще три женщины заявили о неподобающем поведении Байдена

Еще три женщины обвинили бывшего вице-президента США в неподобающем поведении.
Обновлено в 02:02
Наука

Ученые выяснили, как оральный секс связан с выкидышами

Обновлено вчера в 11:13
Единоборства

Конор Макгрегор передумал уходить

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
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