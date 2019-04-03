«Нафтогазу» разрешили снизить цены на газ для населенияRambler News Service вчера в 06:18

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

«Нафтогазу» разрешили снизить цены на газ для населения

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