Энергетика
Нафтогазу осталось закачать в ПХГ 5 млрд кубометров для зимыЦентр энергетической экспертизы вчера в 23:29
Ранее Коболев говорил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если к началу отопительного сезона в подземных хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
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Нафтогазу осталось закачать в ПХГ 5 млрд кубометров для зимы
Центр энергетической экспертизывчера в 23:29
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