Энергетика
«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» почти на $200 млнRT на русском 13:33
Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража увеличился почти на $200 млн, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
Обновлено в 17:17
Политика
СБ ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле
Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию по ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 16:27
Политика
Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе
США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено в 14:48
Происшествия
Криминалисты поставили точку в тайне гибели группы Дятлова
Криминалисты подчеркнули, что "сомнения" в причинах гибели группы Дятлова из-за тяжелых погодных условий стали следствием "непрофессионализма и неполноты работы по делу".
Обновлено в 16:23
Политика
США объявили награду за информацию о местонахождении сына бен Ладена
США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене - сыне основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, сообщил глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента Майкл Эванофф.
Обновлено в 15:42
Футбол
«Валенсия» c Черышевым обыграла «Бетис» и вышла в финал Кубка Испании
"Валенсия" обыграла "Бетис" в ответном матче Кубка Испании по футболу и по сумме двух игр вышла в финал турнира.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Пожар на одном из танкеров в Черном море прекратился
Обновлено в 14:10
Экономика
Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия по показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет, сообщает RNS.
Обновлено в 14:42
Спорт
60 спортсменов сотрудничали с виновным в допинг-скандале врачом
По информации Süddeutsche Zeitung, два спортсмена, которые сотрудничали с ним, были задержаны во время антидопингового рейда на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
В США посчитали время подлета «Авангарда»
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки.
Обновлено в 07:57
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что намерен предъявить официальные обвинения в коррупции премьеру страны Биньямину Нетаньяху.
Обновлено в 12:12
Политика
Глава МИД КНДР: предложение Трампу было «реалистичным»
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что в ходе прошедшего саммита США было сделано "реалистичное предложение", но его отклонили.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Один человек погиб при сходе лавины в районе курорта Архыз в КЧР
Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщали, что семь человек пострадали в результате схода лавины на горном хребте Дукка в районе курорта Архыз в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Москве избили работавшего в правительстве генерала Бриндикова
Бриндиков первоначально дал отпор противнику, но тому на помощь подоспел приятель — работавшего в правительстве и оборонном комплексе чиновника избивали уже в его же машине.
Обновлено в 05:33
Хоккей
«Спартак» обыграл СКА и во втором матче серии плей-офф КХЛ
Санкт-петербургский СКА проиграл московскому "Спартаку" и во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 14:15
Общество
В России вступает в силу обязательная маркировка табачных изделий
Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступает в силу в России с 1 марта 2019 года.
Обновлено в 16:01
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
Обновлено в 09:52
Политика
В Госдуме предложили переименовать Курилы в Русские острова
ИА «Ореанда-Новости» Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Курильские острова должны быть названы Русскими.
Обновлено в 12:09
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено в 10:35
Культура
Умерла звезда сериала «Нашествие» актриса Лиза Шеридан
В США на 45-м году жизни скончалась актриса Лиза Шеридан, сыгравшая в ряде популярных сериалов, таких как "Нашествие" и "Менталист".
Обновлено в 04:07
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено вчера в 07:34
Культура
Скончался оскароносный композитор Андре Превин
В США на 90-м году жизни скончался дирижер, композитор и джазовый пианист Андре Превин, — автор музыки к известным фильмам и обладатель премий «Грэмми» и «Оскар».
Обновлено в 14:50
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье
Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:54
Космос
SpaceX сохранит первую ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon
Компания SpaceX намерена сохранить первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 после того, как состоится первый испытательный запуск новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon 2) к МКС, информирует РИА «Новости».
Обновлено в 17:25