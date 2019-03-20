Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуГазета.Ru 01:22

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава «Нафтогаза» заявил о необходимости запастись газом из-за России

RT на русскомвчера в 06:56

Глава «Нафтогаза» рассказал о предупреждении Газпрома по транзиту газа

REGNUM00:23

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Lenta.ruвчера в 09:42

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

РБКвчера в 16:10

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

РИА Новостивчера в 18:17

«Нафтогаз» объявил о предупреждении «Газпрома» прекратить транзит через Украину

Коммерсантъвчера в 18:59

Коболев призвал Украину запастись газом

Взгляд.рувчера в 08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Культура

Пескова заметили в компании Джона Траволты

В социальных сетях появилось видео с мероприятия, на котором побеседовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и звезда Голливуда актер Джон Траволта.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Из офиса в Москве вынесли сейф: воры забрали драгоценности и часы

«В одном из помещений злоумышленники похитили сейф, вынесли его на улицу, взломали и забрали хранившиеся в нем наручные часы и ювелирные изделия на сумму 1 млн 245 тыс. рублей», — отметили в МВД.
Обновлено в 02:14
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Культура

Стали известны имена лауреатов конкурса «Учитель года Алтая – 2019»

В финале оказались три учителя информатики, два педагога начальных классов и учитель истории и обществознания.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика

Вадим Шумков раскритиковал больницы за неэффективные траты

В правительстве Курганской области состоялось совещание по результатам проверок центральных районных больниц.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Центре питания Универсиады-2019 проходят обыски

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) пришли с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Из банковской ячейки в Москве похитили около 28 млн рублей

Обновлено в 02:10
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика

Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита

По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:00
Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

В Кургане вдвое вырос спрос на таксистов. Зарплата весьма заманчивая

Как сообщает портал по поиску работы Зарплата.ру накануне Международного дня таксиста, за 2017 и 2018 годы количество резюме водителей такси в Кургане увеличилось в 12 раз.
Обновлено в 01:01
Хоккей

Кучеров стал второй звездой матча «Тампы» и «Вашингтона»

Российский нападающий Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 12:43
Космос

Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля

Американская корпорация Boeing перенесла на три месяца запуск нового беспилотника CST-100 Starliner, который в апреле должен был отправиться к МКС.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено вчера в 16:24
Футбол

Сборная России встретится с бельгийцами в матче отбора Евро-2020

В Брюсселе состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о случаях лёгочной чумы в Уганде

Отмечается, что два случая подозрения на это заболевание зарегистрировано на территории района Зомбо на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Кино

Кинопремьеры недели: Мэл Гибсон и Винс Вон снова детективы, хоррор от A24 и мультфильм о корги

Кинопремьеры этой недели: фильм «Закатать в асфальт», в котором Мэл Гибсон и Винс Вон играют потрепанных ушлых детективов, мультфильм «Королевский корги» и хоррор «Другой» от кинокомпании A24.
Обновлено вчера в 10:29
Экономика

Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей

Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

На кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли в среду на кладбище в Челябинске, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:32
Наука

Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными

Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Источник назвал сроки первого полета Ил-112В

Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено вчера в 19:55
Космос

Адепты теории плоской Земли собираются в путешествие на край света

Обновлено вчера в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное