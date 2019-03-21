Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуГазета.Ru 01:22
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
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В Wintershall не знают о планах «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину
Rambler News Service06:42
«Нафтогаз» объявил о предупреждении «Газпрома» прекратить транзит через Украину
Коммерсантъвчера в 18:59
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Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
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Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
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Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Минздрав представил поправки о запрете крепкого алкоголя до 21 года
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