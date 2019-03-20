«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуГазета.Ru 01:22

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Общество Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Кино Встреча с режиссером «Праздника» Красовским отменена в Новосибирске На встрече, как сообщал режиссер на своей странице в Facebook, планировалось обсудить, "как показывать кино без прокатного удостоверения".

Спорт Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Общество Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Технологии В МГУ запустили «Атлас флоры России» Проект «Атлас флоры России» запустили в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова.

Армия и оружие Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске На крыше завода металлоизделий в Магнитогорске произошел мощный взрыв. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП пострадали два человека.

Общество Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.

Армия и оружие Источник назвал сроки первого полета Ил-112В Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.

Происшествия В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Армия и оружие «Весеннее перемирие» в ЛНР: ВСУ выпустили по Республике больше полутысячи боеприпасов В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что «весеннее перемирие» в Луганской Народной Республике было 55 раз нарушено украинской стороной.

Наука Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.

Общество Гидрометцентр России прогнозирует жаркий август в Петербурге В августе Петербург и Ленинградскую область накроет аномальная жара, прогнозирует Гидрометцентр России.

Политика Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".

Экономика ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".

Шоу-бизнес Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Политика В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2» Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.

Политика Караджич назвал местью пожизненный приговор, вынесенный Гаагой Решение приняла апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».