Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуГазета.Ru 01:22
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
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В Wintershall не знают о планах «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину
Rambler News Service06:42
«Нафтогаз» объявил о предупреждении «Газпрома» прекратить транзит через Украину
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