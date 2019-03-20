«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуГазета.Ru 01:22

с чего всё началось

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Экономика Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.

Происшествия Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.

Общество Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.

Экономика Компромат на курганских главврачей передают силовикам «В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Авто Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России Второе место в списке самых популярных кроссоверов и внедорожников российского автопарка занимает Chevrolet Niva.

Спорт Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.

Футбол Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).

Экономика СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.

Футбол Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола.

Политика Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.

Авто Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.

Финансы Россия начала размещение евробондов в евро и долларах Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.

Политика ЦИК не завизировал проект передачи думского мандата Грудинину Центризбирком России не завизировал проект постановления о передаче вакантного мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты от КПРФ, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Происшествия На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.

Политика Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград» Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.

Авто Начались продажи обновлённого внедорожника Ford Everest 2019 Американская компания Ford объявила о начале продаж обновленной версии автомобиля Ford Everest.

Происшествия Полиция Бали застрелила двух россиян Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индонезии.

Происшествия Опубликовано видео задержания советника губернатора Антона Натарова Представители ФСБ опубликовали видео задержания советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Политика Украина ввела новые санкции против России В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.

Политика ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.

Футбол Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять» О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".