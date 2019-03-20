Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через УкраинуГазета.Ru 01:22

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Газпром» начал официально уведомлять граничащие с Украиной страны о том, что с начала 2020 г. прекратит транспортировку газа через украинскую территорию, заявил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью
 РБК-Украина.
Ведомостивчера в 18:25

Подробнее о событии

Когда Россия остановит транзит газа через Украину

Rambler News Service04:16

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Lenta.ruвчера в 09:42

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

РИА Новостивчера в 18:17

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

РБКвчера в 16:10

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Известиявчера в 20:23

«Нафтогаз» объявил о предупреждении «Газпрома» прекратить транзит через Украину

Коммерсантъвчера в 18:59

СМИ: «Газпром» начал предупреждать страны о прекращении транзита через Украину

URA.Ruвчера в 14:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Общество

Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан

В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 04:26
Кино

В Петербурге откроется Международный фестиваль балета «Мариинский»

Обновлено в 01:46
Политика

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку

Обновлено в 03:06
Экономика

Компромат на курганских главврачей передают силовикам

«В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков.
Обновлено в 02:01
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Авто

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Второе место в списке самых популярных кроссоверов и внедорожников российского автопарка занимает Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 08:26
Спорт

Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности

Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
Обновлено в 04:50
Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную

По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Футбол

Ван Марвейк возглавил сборную ОАЭ

Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ. Об этом сообщили в местной федерации футбола.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере

В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Мужчины Началовой не навещали ее в больнице

Обновлено в 02:43
Авто

Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель

Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Финансы

Россия начала размещение евробондов в евро и долларах

Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Политика

ЦИК не завизировал проект передачи думского мандата Грудинину

Центризбирком России не завизировал проект постановления о передаче вакантного мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты от КПРФ, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 04:50
Происшествия

На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей

В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины

Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Авто

Начались продажи обновлённого внедорожника Ford Everest 2019

Американская компания Ford объявила о начале продаж обновленной версии автомобиля Ford Everest.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Полиция Бали застрелила двух россиян

Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индонезии.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Опубликовано видео задержания советника губернатора Антона Натарова

Представители ФСБ опубликовали видео задержания советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 01:52
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака

Российского военного и политического деятеля, одного из глав «Белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Футбол

Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей

РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Обновлено вчера в 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное