Энергетика
«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» в трёх странахRT на русском 08:59
Глава «Нафтогаза» считает, что полностью получить деньги Киев сможет «где-то в течение года». В конце декабря Коболев заявил о намерении взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд.
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с чего всё началось
Суд арестовал имущество «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании «на десятки миллиардов долларов» по запросу «Нафтогаза», рассказал глава украинской компании Андрей Коболев журналу «Новое время страны», его слова приводит УНИАН.Коммерсантъ09:29
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Происшествия
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
Обновлено в 12:13
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено в 18:12
Авто
Toyota представила в России спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado – Style.
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в типографии на Ленинском проспекте
Свидетель снял видео пожара на Ленинском проспекте. В типографском комплексе произошло воспламенение.
Обновлено в 08:18
Интернет
В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель
«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Авто
Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40
Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газового баллона в Мурманской области
Один человек погиб, двое травмированы в результате взрыва газового баллона в селе Ловозеро Мурманской области.
Обновлено в 13:27
Спорт
Эксперты WADA завершили копирование данных московской лаборатории
«Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории»,— говорится в сообщении пресс-службы WADA.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП
97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Число погибших при взрыве в Колумбии выросло до 10 человек
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в кадетской школе полиции в столице Колумбии возросло до десяти человек, еще 65 получили ранения, сообщает в четверг портал Heraldo.
Обновлено в 17:45
Политика
Порошенко выбил телефон из рук снимавшего его украинца
Украинский президент Петр Порошенко выбил телефон из рук украинца, снимавшего главу государства во время общения с избирателями и пытавшегося задать ему вопрос, передает РИА Новости.
Обновлено в 14:32
Авто
Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде
Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Общество
MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег
Платежная система MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег по истечении бесплатной версии продукта.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+
Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Космос
«Лунный росток» погиб от холода
Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Транспорт
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов
Обновлено 15 января в 15:34
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Наука
Ученые рассказали, как улучшить память и работу мозга
Группа американских исследователей установила, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Тысячи людей ждут Путина у храма Святого Саввы в Белграде
Тысячи людей ждут у храма святого Саввы в Белграде президента РФ Владимира Путина, который находится в Сербии с официальным визитом.
Обновлено в 12:25
Технологии
Оксфорд прекратил получение финансирования от «Huawei»
Оксфордский университет заявил о приостановке получения финансовой помощи от китайской компании «Huawei Technologies Co. Ltd» на фоне растущего неодобрения мировым сообществом деятельности корпорации.
Обновлено в 14:57
Транспорт
«Победа» отменит все международные рейсы из «Пулково»
«Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».
Обновлено в 12:56
Энергетика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Интернет
В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram
Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»
Обновлено в 07:19
Общество
Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена
91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, умерла в Красноярске.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Общество
Между Гитлером и Евой Браун никогда не было сексуальной близости
Обновлено в 11:33
Происшествия
Против сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели новое дело
Обновлено в 10:44
Космос
В Роскосмосе рассказали об обилии космического мусора на орбите Земли
О засорении геостационарной орбиты Земли (ГСО) рассказали специалисты головного научного института Роскосмоса - ЦНИИмаш.
Обновлено в 17:57