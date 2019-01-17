«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» в трёх странахRT на русском 08:59

с чего всё началось

Глава «Нафтогаза» считает, что полностью получить деньги Киев сможет «где-то в течение года». В конце декабря Коболев заявил о намерении взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд.

«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» в трёх странах

Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".

Происшествия Происшествия Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.

Происшествия Происшествия ИГ заявило об ответственности за взрыв в Магнитогорске

Происшествия Происшествия Число жертв теракта в Колумбии увеличилось до десяти

Космос Космос Япония запустила в космос ракету с семью спутниками Япония запустила ракету «Эпсилон-4», на борту которой находились семь спутников.

Космос Космос В ближайшие 50 лет астероид Апофис может столкнуться с Землей

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Космос Космос «Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р» Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».

Общество Общество Антрополог рассказал, как в будущем изменится стопа человека Стопа человека плохо приспособлена к прямохождению, ее формирование не закончено, и в будущем она будет похожа на слоновью, рассказал в интервью РИА Новости доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского университета кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

Технологии Технологии В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, меры борьбы с этой проблемой не всегда срабатывают, заявили в НПО "Энергомаш" - производителе двигателей.

Авто Авто Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.

Космос Космос Центр Хруничева объявил о критическом состоянии модуля на МКС

Происшествия Происшествия Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

Наука Наука Ученые оживили скелет древнего ящера Ученые работали вместе с археологами, инженерами и палеонтологами, что позволило оживить скелет.

Интернет Интернет В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.

Авто Авто Toyota представила в России спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado – Style.

Общество Общество Депутат предложил разрешить москвичам бесплатно парковаться у работы Депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Василий Власов обратился к главе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максиму Ликсутову с предложением ввести бесплатные абонементы на парковку по месту работы.

Авто Авто С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили Как отмечают аналитики агентства «АвтоСТАТ», за последний месяц цены на свои модели подняли 26 компаний, причем большинство из них (20) сделали это сразу после нового года.

Общество Общество Mastercard взяла под контроль платные подписки Mastercard обязала продавцов платных сервисов перед каждым продлением отправлять клиенту по электронной почте или SMS данные о дате транзакции, сумму платежа и название компании.

Общество Общество Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.

Космос Космос В России разрабатывают корабль для космических туристов Многоразовый суборбитальный корабль для космических туристов разрабатывают в МГТУ имени Баумана.

Политика Политика В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.

Энергетика Энергетика Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.

Политика Политика Белый дом отменил визит делегации США на форум в Давосе Белый дом отменил визит делегации США на Всемирный экономический форум в Давосе в связи с шатдауном.

Общество Общество Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена 91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, умерла в Красноярске.

Космос Космос Китайский аппарат «Чанъэ-4» завершил биологический эксперимент на Луне

Авто Авто Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.