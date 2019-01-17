«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» на миллиарды долларовSputnik Литва вчера в 07:00

с чего всё началось

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания добилась ареста зарубежных активов "Газпрома" на сумму, превышающую присужденную Стокгольмским арбитражем, сообщает "УНИАН".

«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» на миллиарды долларов

Происшествия Происшествия Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе плановых полетов на Дальнем Востоке, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Космос Космос Найден дефект в двигателях «Ангары-А5» Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).

Происшествия Происшествия ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Происшествия Происшествия Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в аэропорту Шереметьево Полиция задержала Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) в аэропорту Шереметьево сразу по прибытии из Таиланда.

Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.

Космос Космос Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Космос Космос Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.

Общество Общество Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.

Авто Авто Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.

Авто Авто УАЗ Патриот получил новые опции

Происшествия Происшествия После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек

Экономика Экономика Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.

Авто Авто Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40 Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.

Транспорт Транспорт Строители уложили почти треть рельсов на железнодорожной части Крымского моста На готовые участки моста уложено около трети от общего числа рельсов, сообщил в пятницу инфоцентр "Крымский мост".

Происшествия Происшествия Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Космос Космос «Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р» Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».

Авто Авто Toyota показала спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado в России Внедорожник получил стильные накладки на передний и задний бамперы, а также прозрачный корпус на задних фонарях.

Происшествия Происшествия Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы

Общество Общество В Москве зафиксирована самая теплая ночь этой зимы

Происшествия Происшествия Для задержания Насти Рыбки потребовалась инвалидная коляска

Авто Авто Компания Hyundai обновила гибридный Ioniq Под капотом Hyundai Ioniq устанавливают 1,6-литровый бензиновый 103-сильный мотор и электрический двигатель мощностью 43 л.с. В Ioniq PHEV ДВС такой же, а вот электрический двигатель мощнее и его мощность составляет 60 л.с. Трансмиссия для хэтчбеков только роботизированная семиступенчатая с двумя сцеплениями.

Интернет Интернет В Сеть выложили 21 млн взломанных паролей пользователей Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей Первым о масштабной утечке данных рассказал эксперт по компьютерной безопасности Трой Хант — владелец сайта, на котором можно проверить, является ли ваш электронный адрес «скомпрометированным», то есть взломанным.

Происшествия Происшествия Карлоса Гона обвинили в незаконном получении 8 миллионов евро Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подозревается в незаконным получении около 7,82 млн евро через зарубежное совместное предприятие Mitsubishi.

Общество Общество Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами за 2018 год В этом году самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в категории «строительство».

Космос Космос Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии Оборудование на функционально-грузовом блоке "Заря" МКС, запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков, в наиболее критичном состоянии находится система телеметрического контроля.

Экономика Экономика Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.

Культура Культура В Нидерландах обнаружена неизвестная картина Ван Гога Канал RTV Drenthe сообщил, что 92-летняя жительница Нидерландов передала дому-музею Ван Гога в Дренте ранее неизвестное полотно художника.

Общество Общество «Росконтроль» проверил копченую скумбрию

Технологии Технологии Rambler перевыпустит «Живой журнал» с помощью ИИ В категориях появятся разделы "Свежее", которые будут формироваться силами ИИ.