Энергетика
«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» на миллиарды долларовSputnik Литва вчера в 07:00
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания добилась ареста зарубежных активов "Газпрома" на сумму, превышающую присужденную Стокгольмским арбитражем, сообщает "УНИАН".
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с чего всё началось
Суд арестовал имущество «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании «на десятки миллиардов долларов» по запросу «Нафтогаза», рассказал глава украинской компании Андрей Коболев журналу «Новое время страны», его слова приводит УНИАН.Коммерсантъвчера в 09:29
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В Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома»
RT на русскомвчера в 14:16
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