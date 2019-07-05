Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord StreamRT на русском 07:07
В «Нафтогазе» заявили, что суд в Великобритании принял решение заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream компании «Газпром». «Английский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому»», — говорится в сообщении компании в Twitter.
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с чего всё началось
«Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащих ему активов на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда», – сообщается 5 июля в заявлении на сайте «Нафтогаза».Фонтанка.Ру06:47
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