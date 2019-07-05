с чего всё началось

В «Нафтогазе» заявили, что суд в Великобритании принял решение заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream компании «Газпром». «Английский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому»», — говорится в сообщении компании в Twitter.

«Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord Stream

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Экономика Структуры Прохорова заложили 100% СК «Согласие» в Совкомбанке Доли "Интерконсенто" и Onexim в "Согласии" (соответственно 58,3% и 41,7%) заложены в обеспечение обязательств по договорам о невозобновляемой кредитной линии, сказано в материалах.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика «Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика Во Франции вводят интернет-цензуру Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми.

Происшествия Суд арестовал владельца «Домашних денег» Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Футбол СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит» По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».

Экономика Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Белоруссии на 7 млрд руб. Летом прошлого года стало известно, что Белоруссия планирует снова выйти на рублевый долговой рынок.

Футбол Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.

Происшествия В центре Екатеринбурга горит жилой дом Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Политика В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

Общество В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи Члены Совета Федерации Владимир Кравченко, Любовь Глебова, Михаил Пономарев внесли в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи.

Происшествия В Подмосковье полицейский на пенсии организовал похищение человека Полицейские надели наручники на своего бывшего коллегу, который, выйдя на пенсию, решил применить накопленный опыт для незаконного обогащения.

Политика Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Гаджеты Смартфон Honor 10 продолжил работать после падения с пятого этажа Пользователь китайской социальной сети Weibo рассказал о том, что он случайно выронил Honor 10 с пятого этажа.

Экономика Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».