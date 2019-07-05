с чего всё началось

По данным украинской компании, инстанция заморозила средства в качестве гарантии исполнения своих требований. Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.

Происшествия В Москве задержаны сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ Три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" (банковский отдел) ФСБ России задержаны в Москве по подозрению в крупном хищении.

Общество Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонтных работ.

Армия и оружие Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.

Общество Роскомнадзор составил протокол в отношении Google Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google.

Общество В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Армия и оружие Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает Следует заметить, что с начала наступления сирийских военных в начале мая 2019 года резко участились попытки боевиков нанести удар по российской авиабазе Хмеймим.

Шоу-бизнес Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Экономика ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.

Общество На Аляске зафиксировали рекордную жару Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Футбол «Зенит» отправился в Москву на матч за Суперкубок России Футболисты «Зенита» отправились в Москву матч за Суперкубок России с «Локомотивом», который состоится завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Общество Как можно заработать там, где работы нет Если вы решительно настроитесь на то, чтобы найти способ подзаработать, обнаружите, что возможностей предостаточно.

Политика В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля» «CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.