Энергетика
«Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord StreamNews.ru 08:40
По данным украинской компании, инстанция заморозила средства в качестве гарантии исполнения своих требований. Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.
Читать в источнике
Оценить123
с чего всё началось
«Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащих ему активов на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда», – сообщается 5 июля в заявлении на сайте «Нафтогаза».Фонтанка.Ру06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержаны сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
Три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" (банковский отдел) ФСБ России задержаны в Москве по подозрению в крупном хищении.
Обновлено в 07:11
Общество
Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта
Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонтных работ.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 19:28
Общество
Роскомнадзор составил протокол в отношении Google
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google.
Обновлено в 19:37
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает
Следует заметить, что с начала наступления сирийских военных в начале мая 2019 года резко участились попытки боевиков нанести удар по российской авиабазе Хмеймим.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма
Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено в 12:32
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Авто
Председатель совета директоров BMW уйдет в отставку
Обновлено в 08:14
Единоборства
Нурмагомедов оценил уровень американского бойца Порье
Обновлено в 20:35
Происшествия
Шереметьево обеспечил доставку всего задержанного багажа
Обновлено в 09:23
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки
Обновлено 03 июля в 19:10
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Екатеринбургский гонщик проехался на гоночном автомобиле по закрытому пока участку ЕКАД
Обновлено в 20:21
Футбол
«Зенит» отправился в Москву на матч за Суперкубок России
Футболисты «Зенита» отправились в Москву матч за Суперкубок России с «Локомотивом», который состоится завтра, 6 июля, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:22
Происшествия
При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека
Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Общество
Как можно заработать там, где работы нет
Если вы решительно настроитесь на то, чтобы найти способ подзаработать, обнаружите, что возможностей предостаточно.
Обновлено в 14:03
Политика
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
Обновлено в 18:29
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь раскрыла секрет, как выглядеть моложе на 10 лет
Одним из секретов, который позволяет ей выглядеть моложе, актриса считает занятия йогой.
Обновлено в 13:30
Общество
Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 20:05
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено в 20:26
Политика
Путин поздравил Мадуро с Днём независимости Венесуэлы
Обновлено в 17:12