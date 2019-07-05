с чего всё началось

По данным украинской компании, инстанция заморозила средства в качестве гарантии исполнения своих требований. Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.

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Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.

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