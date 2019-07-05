с чего всё началось

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», которое поступило в РБК.

Происшествия Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в госизмене «4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.

Происшествия Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.

Армия и оружие Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.

Политика Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.

Происшествия Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение» Столица Нидерландов Амстердам отказалась принимать у себя "Евровидение 2020".

Общество Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.

Спорт МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке Бывший губернатор Рио Сержио Кабрал, который уже отбывает срок в тюрьме по делу о коррупции, в очередной раз предстал перед уголовным судом Бразилии и заявил, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии голосования за столицу Игр-2016, - в том числе и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию из России Александра Попова.

Политика Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.

Происшествия В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Происшествия Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Армия и оружие Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.

Общество Россиянам упростили оформление наследства В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе Кратковременные дожди и прохладная погода с температурой воздуха не выше +20 градусов ожидаются в столице на следующей неделе.

Политика Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной администрации Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован 5 июля на сайте главы государства.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Политика Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.