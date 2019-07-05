Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord StreamРБК 06:54
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», которое поступило в РБК.
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"Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласование суда для получения таких средств", — добавляется в сообщении компании в Twitter.РИА Новости06:05
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