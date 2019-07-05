с чего всё началось

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

Энергетика «Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе» Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Происшествия Экс-главе «Тольяттиазота» вынесли приговор за миллиардные хищения Суд Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы основателя «Тольяттиазота» Владимира Махлая за многомиллиардные хищения.

Футбол Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит» Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Кино Ричард Мэдден завершил брошенную из-за «Игры престолов» учебу Британский актер и лауреат «Золотого глобуса» Ричард Мэдден официально завершил обучение в Королевской консерватории Шотландии, которое ему пришлось прервать из-за съемок в сериале «Игра престолов».

Политика «Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Политика В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля» Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля» (CMKI).

Гаджеты Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.

Общество Суд в Югре отказал тяжелобольному мальчику в лекарстве Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Финансы АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Политика Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.

Армия и оружие За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.

Происшествия В Москве задержан таксист-отравитель Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Происшествия В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.