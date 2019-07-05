с чего всё началось

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".

Футбол Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки.

Музыка Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек» В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Происшествия В Москве задержан таксист-отравитель Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Происшествия На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Шереметьево уволили начальника службы обработки багажа Были сообщения, что компания, которая занимается обработкой багажа понизила зарплату сотрудникам и около 200-300 человек ушли с работы, вот и получилось, что с чемоданами пассажиров работать некому.

Происшествия Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.

Общество Ученикам российских школ могут запретить пользоваться телефонами Ученикам российских школ могут запретить пользоваться телефонами на территории образовательного учреждения.

Происшествия МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах» По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Футбол Агент игрока «Милана» Лаксальта подтвердил интерес «Зенита» Агент игрока в интервью итальянским СМИ подтвердил интерес к хавбеку со стороны питерского "Зенита", а также не исключил, что Лаксальт покинет "Милан" уже в ближайшее время.

Политика Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.

Экономика Регионам можно дать право определять ограничения на перевозку грузов на дорогах - Силуанов Субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать весовые ограничения по грузоперевозкам на региональных дорогах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.