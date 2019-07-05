с чего всё началось

По данным украинской компании, инстанция заморозила средства в качестве гарантии исполнения своих требований. Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.

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Происшествия Тела погибших при пожаре подводников доставили в Петербург Тела погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников доставили в Петербург.

Происшествия В Черном море перевернулось прогулочное судно с пассажирами В Туапсинском районе Краснодарского края в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катамаран с пассажирами.

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