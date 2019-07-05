с чего всё началось

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".

Происшествия У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии Капитан затонувшего в Черном море катера не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом.

Политика В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.

Шоу-бизнес Вдова Марьянова Ксения Бик рассказала о борьбе за наследство актера Ксения Бик пыталась помочь близким людям восстановить отношения, но сейчас уже сожалеет о таком поступке.

Происшествия Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.

Политика Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".

Политика Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3% Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.

Хоккей «Анахайм» подписал Андреаса Мартинсена «Анахайм» подписал контракт с форвардом Андреасом Мартинсеном.

Происшествия В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве 4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.

Шоу-бизнес Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.

Транспорт Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.

Общество Умер режиссер Владимир Двинский Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.

Политика Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.

Авто В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.

Политика Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.

Музыка Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка» Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.

Политика Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.

Политика Американского журналиста затравили за статью о Крыме Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".

Политика Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.