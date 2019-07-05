с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Политика Путин поздравил Назарбаева с днем рождения Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Происшествия Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.

Общество Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Автоспорт Определена дата первой гонки «Формулы-1» в сезоне-2020 Следующий сезон «Формулы-1» традиционно откроется на Гран-при Австралии, который пройдет 12–15 марта 2020 года.

Происшествия В Москве задержан продававший дипломы ректор Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.

Армия и оружие В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков Спорные слова замглавкома ВКС вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Он посчитал, что летчикам не надо хорошо платить.

Политика «Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.

Футбол «ПСЖ» предложил Неймара «Реалу» Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкомат Центробанк обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.

Происшествия В Петербурге началось прощание с подводниками На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Шоу-бизнес Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.

Армия и оружие Несколько человек погибли при обстреле в сирийской провинции Хама Несколько мирных жителей были убиты, многие пострадали в результате обстрела города Сукейлабия в сирийской провинции Хама.

Происшествия Хулиган распылил перцовый газ у здания петербургской прокуратуры В субботу, 6 июля, стало известно, что накануне утром хулиган распылил перцовый газ у здания прокуратуры Петербурга на Почтамтской улице.

Политика Опрос предрек Джонсону громкую победу на выборах британского премьера Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон движется к громкой победе на выборах лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

Футбол «Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении «Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.

Энергетика Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".

Политика Зеленский назначил нового главу Львовской области Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев зажигательно станцевал с сыном на улице На кадрах артист зажигательно танцует с сыном Никитой под рок-композицию. При этом за их танцами наблюдают изумленные прохожие.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Происшествия В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.