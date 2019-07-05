с чего всё началось

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Армия и оружие За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.

Экономика В России появится этический кодекс операторов больших данных В России создадут этический кодекс операторов больших данных. Он будет представлен экспертами Ассоциации больших данных осенью 2019 года.

Экономика Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Театры Уволен директор Театра им. Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Политика Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Происшествия Воронежский суд оштрафовал экс-учителя, обжегшего школьника утюгом Суд в Воронежской области оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего учителя, который провел горячим утюгом по спине пятиклассника, а затем ударил его гладильной доской за то, что он шумел, сообщает прокуратура региона.

Общество Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Общество Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.

Происшествия Суд арестовал владельца «Домашних денег» Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Общество Нашествие лис и енотов произошло в Москве Сообщалось, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей.

Здоровье Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.

Происшествия В Петербурге оштрафовали четверых человек за поджог офисов СМИ Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал четверых человек за поджог в 2018 году петербургской редакции телеканала НТВ и офиса "Федерального агентства новостей", уголовное дело прекращено, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Наука В Китае нашли древнейшие черепа со следами деформации Всего было найдено 25 скелетов, возраст которых составлял от пяти до двенадцати тысяч лет.

Транспорт Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.