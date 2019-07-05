Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord StreamГазета.Ru 09:45

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
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«Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащих ему активов на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда», – сообщается 5 июля в заявлении на сайте «Нафтогаза»
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