с чего всё началось

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".

Происшествия В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.

Политика Зеленский в Донбассе заговорил на русском языке Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Краматорск, представляя нового главу Донецкой области, перешел на русский язык.

Происшествия Сбежавшую с миллионами рублей кассиршу поймали в Казани 1. Похитившую миллионы кассиршу поймали в Казани Вечером 4 июля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, пропавшую после кражи более 20 миллионов рублей, задержали в Казани.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.

Шоу-бизнес Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей Причиной расставания оказалось банальное равнодушие друг к другу. По словам Лолиты, лучше мирно расстаться, нежели выяснять отношения.

Политика Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17 Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.

Политика Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.

Политика Байден заявил, что НАТО исчезнет через пять лет Североатлантический альянс может полностью прекратить своё существование через пять лет, заявил 5 июля бывший вице-президент США Джо Байден в интервью CNN.

Теннис Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона, Возняцки вылетела Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. Восьмая ракетка турнира одолела Марию Саккари из Греции.

Политика В Британии отказали RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы Британский МИД отказал RT в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Политика Украина собирается осваивать Арктику Украина хочет осваивать Арктику, хотя сейчас такой деятельности не ведет, сообщил посол страны Вячеслав Яцюк, посетивший норвежский Шпицберген.

Общество Гендиректор BMW Крюгер уйдет в отставку в 2020 году «Харальд Крюгер сообщил сегодня председателю совета директоров о том, что не будет переизбираться на второй срок после окончания текущего договора, 30 апреля 2020 года», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте BMW.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Шоу-бизнес Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева Карина Мишулина называла актера обманщиком и давала скандальные интервью, ее маме стало плохо, Тимур Ереемеев проходил ДНК-тесты.

Экономика Samsung предупредил инвесторов о снижении прибыли на 56% Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.

Авто В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.

Общество Россиянам упростили оформление наследства В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.

Общество «Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны.