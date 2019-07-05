с чего всё началось

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".

Происшествия Капитан затонувшего в Черном море катера работал без лицензии Капитан катера, который перевернулся около поселка Джубга, не имел права перевозить пассажиров.

Футбол «Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.

Политика Зеленский назначил нового главу Закарпатской области Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Игоря Бондаренко.

Общество В багажной службе Шереметьево начались увольнения Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.

Происшествия Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве 4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.

Наука Четыре лебедки помогли робогусенице преодолеть высокое препятствие Исследователи из Сеульского университета под руководством Чжо Гю-Чжина (Kyu-Jin Cho) создали робота с крайне простой конструкцией, способного при этом преодолевать большие относительно его размера препятствия.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Культура Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино» Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Происшествия Мощное землетрясение произошло в Калифорнии Юг американского штата Калифорния содрогнулся от землетрясения магнитудой 6,4. Такая сейсмическая активность стала сильнейшей с 1999 года.

Происшествия В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.

Шоу-бизнес Бибер хочет наладить общение с Селеной Гомез Как сообщает издание RadarOnline со ссылкой на собственные источники, недавно Бибер стал «подкатывать» к бывшей возлюбленной – Селене Гомез, переживающей сейчас депрессию.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками Российская балерина Анастасия Волочкова решила поучаствовать в челлендже Bottle Cap Challenge.