Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», которое поступило в РБК.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.

Политика Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.

Общество Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Музыка Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020» Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.

Политика В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Финансы ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.

Происшествия В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.

Политика Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.

Авто Ужесточение правил тюнинга автомобилей откладываются Ведь тюнинг затрагивает изменения оптики, конструкции двигателя, подвески и других жизненно важных узлов для автомобиля.

Происшествия В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.

Авто На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72 Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.

Политика Единороссам посоветовали «заткнуть фонтан» Член Высшего совета партии Дмитрий Орлов напомнил коллегам "замечательную формулу" Козьмы Пруткова: "Если у тебя есть фонтан, заткни его".

Политика Берлускони рассказал о встрече с Путиным Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.

Политика Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.

Гаджеты Новая версия Google Camera принесет важные изменения Стоит обратить внимание на то, что данная версия Google Camera все еще находится в стадии тестирования.

Общество Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после нескольких паводков, в результате которых подтапливало город, в 1983 и 1984 годах.

Политика Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.

Экономика «Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Здоровье Онкологи объяснили рост смертности от рака в Воронежской области После заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о «вспышке» смертности от онкологии в Воронежской области, региональный департамент здравоохранения дал комментарий по теме на своем официальном сайте.

Армия и оружие Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.

Общество В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».

Общество Федор Конюхов отправился в Крым на самолете с солнечными батареями Российский исследователь и путешественник Федор Конюхов в пятницу вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.

Общество Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.