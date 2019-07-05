с чего всё началось

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», которое поступило в РБК.

Политика Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Экономика «Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Политика Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

Происшествия В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома В Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера горит жилой дом. Информация о пожаре поступила в 17:33 местного времени.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Политика Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.

Общество Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.

Происшествия Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке «Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.

Общество Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью около 20 млрд руб. По данным проекта, после развода в 2017 году со второй женой Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".

Политика Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс «5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.

Происшествия Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.

Происшествия В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.

Происшествия В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22 Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова снялась в откровенной фотосессии Откровенная фотосессия состоялась в рамках рекламы нижнего белья. Дочь Ларисы Гузеевой часто шокирует пользователей Сети.

Футбол В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Общество В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.