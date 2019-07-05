с чего всё началось

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза», которое поступило в РБК.

Финансы Годовая инфляция в июне составит менее 5% — Банк России Инфляция в России в июне в годовом выражении составит менее 5%, заявил 5 июля глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

Политика Царев назвал причину похищения офицера ДНР Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что похищение экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха украинскими спецслужбами связано с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing.

Футбол Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Политика Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Космос Запущенные с «Восточного» спутники МГУ вышли на связь В пятницу в 08:41 с космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз 2.1б", которая вывела на орбиту ряд космических аппаратов, в том числе метеоспутник "Метеор-М" и три малых научно-образовательных аппарата в качестве попутной полезной нагрузки формата 3U CUBESAT.

Футбол В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.

Армия и оружие Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.

Политика Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.

Происшествия МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.

Политика Зеленский назначил нового главу Донецкой областной госадминистрации Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Политика Захарова прокомментировала слова главы МИД Британии Джереми Ханта По словам Захаровой, теперь понятно, "в чем заключается стратегия Лондона" по "делу Скрипалей" Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о "стратегической неопределенности".

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.

Политика Песков прокомментировал дискуссию по теме допустимой обороны Вопрос по проблематике допустимой обороны граждан находится в плоскости общественной дискуссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Россия и НАТО обсудят прекращение действия ДРСМД В пятницу в Брюсселе Россия и НАТО обсудят прекращение действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Политика Глава ВЦИОМ описал образ возможного преемника Путина Как писало «URA.RU», ранее Путин, отвечая на вопрос газеты Financial Times, заявил, что долгое время думает о возможном преемнике.

Армия и оружие Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.

Экономика Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Футбол «Барселона» подняла цену на Умтити Барселона оценила защитника Самюэля Умтити в 60 миллионов евро, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Mirror.

Шоу-бизнес Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам Уроженка Ростова Анастасия Костенко не стала больше молча выслушивать нападки ненавистников.