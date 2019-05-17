Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газаRT на русском вчера в 12:05

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
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«Нафтогаз»: Россия обойдется без транзита газа через Украину даже без «Северного потока-2»

Комсомольская правда00:42

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

RT на русскомвчера в 12:05

Коболев: Россия обойдется без Украины и в отсутствие «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 22:47

Глава «Нафтогаза» признал ненужность Украины для транзита российского газа

Газета.Ruвчера в 23:38

Киев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

РБКвчера в 12:54

И без Украины справятся: «Нафтогаз» признал, что России для поставок газа не нужен украинский транзит

Царьградвчера в 12:25

«Нафтогаз» заявил о способности России обойтись без транзита через Украину

Известиявчера в 23:26
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Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Кино

Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах

Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

Пикап Nissan Navara оснастили палаткой на крыше

Плюс ко всему пикап для путешествий получил багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.
Обновлено в 00:07
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Религия

Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге

Обновлено в 00:31
Происшествия

На дублёре Сибирского тракта водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Минувшей ночью в Екатеринбурге неизвестный водитель сбил пешехода на 16-м километре дублёра Сибирского тракта.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска

Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:56
Общество

Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы

На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией

Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

США выделят $250 млн для армии Украины

США планируют предоставить Украине в качестве оборонной помощи $250 млн, $50 млн из которых закладываются а летальное оружие.
Обновлено вчера в 06:13
Общество

Ливень в этот день обещает хороший урожай

Из чурбаков набивали баклуши и изготавливали ложки. Вырезать ложку было проще, чем подобрать хороший чурбан.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

65% российских семей не имеют сбережений

Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений.
Обновлено вчера в 03:59
Наука

Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи

Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено вчера в 15:16
Общество

В нацпарке «Земля леопарда» амурский тигр днем сделал «ночное селфи»

Амурский тигр в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье днем случайно сделал "ночное селфи" на фотоловушку, которая перешла в режим ночного видения, сообщает учреждение на своих страницах в соцсетях.
Обновлено вчера в 23:11
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено вчера в 05:15
Шоу-бизнес

«Бил ногами по голове»: звезда «Дома-2» рассказала о зверствах любовника

Звезду "Дома-2" зверски избивал избранник. Виктория Комиссарова до сих пор боится выходит на улицу одна – мужчина ее преследует.
Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Именно поэтому Алла Борисовна не смогла пропустить его импровизированную вечеринку.
Обновлено в 00:26
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