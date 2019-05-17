Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газаRT на русском вчера в 12:05
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
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«Нафтогаз»: Россия обойдется без транзита газа через Украину даже без «Северного потока-2»
Комсомольская правда00:42
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В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска
Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44
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Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
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Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
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Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
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В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
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Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
США выделят $250 млн для армии Украины
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Общество
Ливень в этот день обещает хороший урожай
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Обновлено вчера в 22:08
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
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Экономика
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Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи
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Авто
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Именно поэтому Алла Борисовна не смогла пропустить его импровизированную вечеринку.
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