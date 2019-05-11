Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газаRT на русском вчера в 12:05
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
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«Нафтогаз»: Россия обойдется без транзита газа через Украину даже без «Северного потока-2»
Комсомольская правда00:42
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