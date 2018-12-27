Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»RT на русском08:27
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток». Об этом сообщается на сайте компании.
RT на русском08:27
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