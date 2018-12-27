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В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток». Об этом сообщается на сайте компании.

Происшествия Происшествия Люди погибли после схода лавины в Хабаровском крае

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США» Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».

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Происшествия Происшествия Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение Подросток, напавший на учеников и учителя в школе №5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, отправлен судом на принудительное лечение.

Происшествия Происшествия Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован Возгорание на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили в "Мособлгазе".

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.

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