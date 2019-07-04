Политика

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газаИА Новороссия 05:28

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Об этом в четверг, 10 июля, заявил исполнительный директор компании Витренко в Facebook.
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с чего всё началось
Вопрос транзита российского газа через Украину не может быть решен только между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявил
 директор по развитию бизнеса украинской газовой компании Юрий Витренко в Facebook.
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