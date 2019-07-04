с чего всё началось

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Об этом в четверг, 10 июля, заявил исполнительный директор компании Витренко в Facebook.

Общество В Исландии изменили правила образования фамилий Закон "о гендерной автономии", меняющий правила образования исландских фамилий, был принят 18 июня.

Культура Журналисты нашли предполагаемую видеозапись с Бэнкси Английский телеканал ITV London нашел старое интервью с человеком, который, как они подозревают, является известным анонимным уличным художником Бэнкси.

Происшествия Молодой француз задержан за незаконное пересечение границы РФ В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Авто АвтоВАЗ возобновил производство машин С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.

Политика На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены.

Футбол Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита» Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Политика Соловьев предрек Ковтуну жизнь в канаве Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун "побирается" на российских телеканалах.

Шоу-бизнес Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Наука Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.

Игры Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.

Гаджеты Samsung для Galaxy Note10 тестирует новую беспроводную зарядку Зарядную станцию под номером EP-N5200 тестируют с использованием смартфонов Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10+ 5G, последний является специальной версией для оператора Verizon.

Общество «Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Авто LADA Granta в июне осталась самой популярной моделью в РФ По итогам июня самой продаваемой моделью в России остается отечественная LADA Granta, как и за первые шесть месяцев этого года.

Общество Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.

Происшествия Дерево насмерть придавило ребенка на востоке Москвы По словам собеседника агентства, дерево, упавшее в Гольяновском проезде, придавило мальчика трех с половиной лет, спасти его не удалось.

Музыка Музыкальные сервисы назвали причину удаления песен Катамадзе Представители крупнейших музыкальных сервисов в России прокомментировали исчезновение песен Нино Катамадзе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Культура Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.

Общество Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.