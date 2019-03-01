«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в КрымуRT на русском 06:45

НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.

«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму

Армия и оружие Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами Ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook) оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы.

Политика Мадуро распорядился перенести офис PDVSA в Москву Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.

Спорт Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ Страну представляли Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Политика Британия передала дом Скрипаля совету графства Уилтшир Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери был передан совету графства Уилтшир после завершения в нем работ по ликвидации последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Политика Россия и США снижают до $160 сбор за все виды виз "Достигнута договорённость с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", — говорится в сообщении.

Происшествия В Нижнем Новгороде у школы произошла стрельба Неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице Тонкинской, около средней общеобразовательной школы № 121 в Нижнем Новгороде.

Армия и оружие Власти Пакистана освободили индийского пилота Власти Пакистана передали Индии одного из задержанных пилотов. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает агентство IANS.

Происшествия В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.

Происшествия ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.

Экономика В Росстате рассказали о зарплатах чиновников Среднемесячная зарплата гражданских федеральных госслужащих в России по итогам 2018 года составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% больше, чем в 2017 году, свидетельствуют данные Росстата.

Политика Песков ответил на сообщение о связи ареста Калви с оппозицией Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не слышал о том, что администрация президента подозревает инвестиционную компанию Baring Vostok в материальной поддержке оппозиции.

Экономика Дерипаска вернулся в рейтинг 500 богатейших людей Bloomberg Российский бизнесмен Олег Дерипаска стал богаче на $1,07 млрд и вернулся в список 500 богатейших людей мира Bloomberg Business Index.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.

Транспорт В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.

Спорт Эстонские лыжники признались в употреблении допинга Эстонский союз лыжного спорта выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что задержанные австрийской полицией Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв употребляли допинг, сообщает "Советский спорт".

Политика Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен выдвинуть свою кандидатуру на ближайших президентских выборах, чтобы его не упрекнули, что он сбежал в трудную минуту.

Финансы Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам «С 1 марта по 29 апреля минимальные ставки снижаются до 11,9%», — сообщили в Сбербанке, уточнив, что ставки будут снижены для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев до пяти лет.

Транспорт Крымский мост выдержал в зимний период более 900 штормовых часов «За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, почти 38 суток», — говорится в сообщении.

Происшествия Бастрыкин назвал число оправдательных приговоров по делам СКР Бастрыкин напомнил, что в 2017 году суды в РФ вынесли 534 оправдательных приговоров из 128 тысяч уголовных дел, расследованных следователями СКР.

Авто Программы «Первый» и «Семейный автомобиль» снова возвращаются Как сообщалось ранее, Минпромторг с 1 марта 2019 года возобновляет социальные программы поддержки автопродаж «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Здоровье Украина заняла первое место в мире по темпам заболеваемости корью Украина в 2018 году заняла первое место по темпам заболеваемостью корью, говорится в докладе ЮНИСЕФ, опубликованном на сайте организации.

Интернет В Роскачестве рассказали, как защитить смартфон от прослушки Эксперты Роскачества составили рекомендации, которые помогут обезопасить смартфон от программ, способных шпионить за пользователем.

Наука Астрономы зафиксировали снижение активности Солнца В ходе наблюдений за ближайшей к Земле звездой — Солнцем — астрономы зафиксировали понижение его активности.