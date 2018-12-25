Энергетика
«Нафтогаз» заявил о падении транзита газа из-за «Северного потока»
«Нафтогаз» заявил о падении транзита газа из-за «Северного потока»РИА Новости08:25
Объемы транзита газа через украинскую газотранспортную систему за девять месяцев 2018 года снизились на семь процентов и составили 65,4 миллиарда кубометров, заявили в "Нафтогазе".
РИА Новости08:25
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