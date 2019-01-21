«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»РИА Новости 09:22

"Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»

Энергетика Энергетика Росгвардия закупит топливо у «Роснефти» по завышенной цене Из материалов следует, что управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области собирается потратить больше 50-ти миллионов рублей.

Энергетика Энергетика Белоруссия поднимает тарифы на транспортировку российской нефти С 1 февраля 2019 года тарифы на транспортировку российской нефти по белорусским трубопроводам вырастут на 7,6%. Об этом сообщили представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Энергетика Энергетика МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.

Энергетика Энергетика Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Энергетика Энергетика Нефть подросла на фоне данных по ВВП Китая Сегодня, 21 января, рынок США не работает из-за празднования дня «Мартина Лютера Кинга», поэтому сильной волатильности от рынка ждать не приходится.

Энергетика Энергетика В эталон европейской нефти могут добавить американскую

Энергетика Энергетика Стало известно, какой объем газа поставил Газпром в Европу за год Согласно предварительным данным, за 2018 год Газпром поставил в Европу 211,5 млрд кубометров газа.

Энергетика Энергетика Азербайджан увеличил валютную выручку от экспорта нефти почти на 50% В 2018 году Азербайджан заработал на экспорте $15,719 млрд — это на $5,013 млрд, или на 46,8% больше, чем в 2017 году.

Энергетика Энергетика Газпром ответил на просьбы списать долги за газ Напомним, ранее депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился к прокурору Чувашии с просьбой провести проверку ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на предмет списания безнадежной к взысканию задолженности населения.

Энергетика Энергетика Поселок Жигалово подготовлен к приему природного сетевого газа

Энергетика Энергетика Литовская LET продала Финляндии два груза СПГ

Энергетика Энергетика Добыча угля в России в 2018 году выросла на 5,9% — до 433,4 млн тонн Добыча угля в России выросла в 2018 году на 5,9% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 433,363 млн тонн.

Энергетика Энергетика В Челябинской области цены на зерно меняются разнонаправленно Как сообщили в Национальном союзе зернопроизводителей, с 11 по 18 января цены на российском зерновом рынке изменялись разнонаправленно: где-то идут вверх, где-то — вниз.