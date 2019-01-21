Энергетика
«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»РИА Новости 09:22
"Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
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Энергетика
Росгвардия закупит топливо у «Роснефти» по завышенной цене
Из материалов следует, что управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области собирается потратить больше 50-ти миллионов рублей.
Обновлено в 08:31
Энергетика
Белоруссия поднимает тарифы на транспортировку российской нефти
С 1 февраля 2019 года тарифы на транспортировку российской нефти по белорусским трубопроводам вырастут на 7,6%. Об этом сообщили представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.
Обновлено в 11:31
Энергетика
МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.
Обновлено в 08:18
Энергетика
Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти
Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено в 08:24
Энергетика
Нефть подросла на фоне данных по ВВП Китая
Сегодня, 21 января, рынок США не работает из-за празднования дня «Мартина Лютера Кинга», поэтому сильной волатильности от рынка ждать не приходится.
Обновлено в 07:55
Энергетика
В эталон европейской нефти могут добавить американскую
Обновлено в 16:52
Энергетика
Стало известно, какой объем газа поставил Газпром в Европу за год
Согласно предварительным данным, за 2018 год Газпром поставил в Европу 211,5 млрд кубометров газа.
Обновлено в 11:57
Энергетика
Азербайджан увеличил валютную выручку от экспорта нефти почти на 50%
В 2018 году Азербайджан заработал на экспорте $15,719 млрд — это на $5,013 млрд, или на 46,8% больше, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:57
Энергетика
Газпром ответил на просьбы списать долги за газ
Напомним, ранее депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился к прокурору Чувашии с просьбой провести проверку ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на предмет списания безнадежной к взысканию задолженности населения.
Обновлено в 07:28
Энергетика
Поселок Жигалово подготовлен к приему природного сетевого газа
Обновлено в 03:16
Энергетика
Литовская LET продала Финляндии два груза СПГ
Обновлено в 06:10
Энергетика
Добыча угля в России в 2018 году выросла на 5,9% — до 433,4 млн тонн
Добыча угля в России выросла в 2018 году на 5,9% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 433,363 млн тонн.
Обновлено в 07:39
Энергетика
Малый бизнес поможет «Северному потоку-2»
Обновлено 18 января в 07:51
Энергетика
В Челябинской области цены на зерно меняются разнонаправленно
Как сообщили в Национальном союзе зернопроизводителей, с 11 по 18 января цены на российском зерновом рынке изменялись разнонаправленно: где-то идут вверх, где-то — вниз.
Обновлено в 05:22
Энергетика
Б. Зангане. Иран может увеличить объем производства нефтехимии в денежном выражении до 40 млрд долл США
Иран имеет возможность увеличить мощность нефтехимической промышленности в 2 раза до 40 млрд долл США.
Обновлено в 09:15