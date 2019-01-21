Энергетика

«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»РИА Новости 09:22

"Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Нафтогаз» назвал условие, при котором снизит сумму иска к «Газпрому»

URA.Ru10:33

«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»

РИА Новости09:22

Эксперт оценил условия «Нафтогаза» для снижения суммы иска к «Газпрому»

RT на русском10:53

В «Нафтогазе» назвали условие шестикратного снижения суммы иска к «Газпрому»

Газета.Ru09:42

«Нафтогаз» готов снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд с $12 млрд

ТАСС09:35

«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к Газпрому на 10 млрд долларов

Взгляд.ру09:33

«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому» до $2 млрд

РБК10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Энергетика

Новак назвал абсурдным предложение «Нафтогаза»

Предложение «Нафтогаза Украины» снизить сумму исковых требований к Газпрому с 12 млрд до 2 млрд долларов в случае подписания нового контракта абсурдно и не воспринимается Россией, заявил российский министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 12:19
Энергетика

Росгвардия закупит топливо у «Роснефти» по завышенной цене

Из материалов следует, что управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области собирается потратить больше 50-ти миллионов рублей.
Обновлено в 08:31
Энергетика

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии на 7,6% повысило стоимость транзита российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным в стране.
Обновлено в 10:32
Энергетика

Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти

Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено в 08:24
Энергетика

МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.
Обновлено в 08:18
Энергетика

Стало известно, какой объем газа поставил Газпром в Европу за год

Согласно предварительным данным, за 2018 год Газпром поставил в Европу 211,5 млрд кубометров газа.
Обновлено в 11:57
Энергетика

Азербайджан увеличил валютную выручку от экспорта нефти почти на 50%

В 2018 году Азербайджан заработал на экспорте $15,719 млрд — это на $5,013 млрд, или на 46,8% больше, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:57
Энергетика

Нефть «ставит перед собой» новые цели

Цены на нефть 18 января торговались довольно активно — Brent в моменте поднималась до области $63, которая теперь представляет собой ключевую ближайшую цель для нового восходящего прорыва, тогда как в нижней части графика важная психологическая поддержка проходит на уровне $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Обновлено в 01:31
Энергетика

Газпром ответил на просьбы списать долги за газ

Напомним, ранее депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился к прокурору Чувашии с просьбой провести проверку ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на предмет списания безнадежной к взысканию задолженности населения.
Обновлено в 07:28
Энергетика

Поселок Жигалово подготовлен к приему природного сетевого газа

Обновлено в 03:16
Энергетика

Малый бизнес поможет «Северному потоку-2»

Обновлено 18 января в 07:51
Энергетика

Литовская LET продала Финляндии два груза СПГ

Обновлено в 06:10
Энергетика

Добыча угля в России в 2018 году выросла на 5,9% — до 433,4 млн тонн

Добыча угля в России выросла в 2018 году на 5,9% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 433,363 млн тонн.
Обновлено в 07:39
Энергетика

Кыргызстан и Казахстан ведут переговоры о беспошлинной поставке нефти

Рабочие группы Кыргызстана и Казахстана начали обсуждать проект соглашения между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР. Переговоры начались сегодня, 21 января, в Бишкеке.
Обновлено в 07:02
Энергетика

Какие проекты запланированы для СМП

Среди проектов самого Росморречфлота отмечены строительство терминала СПГ и газового конденсата «Утренний» в Сабетте (проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2»), строительство Глобальной морской системы связи при бедствии на СМП, модернизация базы техобслуживания флота Морспасслужбы, строительство многофункциональных аварийно-спасательных, гидрографических и лоцмейстерских судов.
Обновлено вчера в 17:35
ещё по теме
Главное