Энергетика
«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»РИА Новости 09:22
"Нафтогаз" готов снизить сумму иска к "Газпрому" в случае подписания нового транзитного контракта, заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
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Энергетика
Новак назвал абсурдным предложение «Нафтогаза»
Предложение «Нафтогаза Украины» снизить сумму исковых требований к Газпрому с 12 млрд до 2 млрд долларов в случае подписания нового контракта абсурдно и не воспринимается Россией, заявил российский министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 12:19
Энергетика
Росгвардия закупит топливо у «Роснефти» по завышенной цене
Из материалов следует, что управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области собирается потратить больше 50-ти миллионов рублей.
Обновлено в 08:31
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии на 7,6% повысило стоимость транзита российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным в стране.
Обновлено в 10:32
Энергетика
Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти
Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено в 08:24
Энергетика
МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.
Обновлено в 08:18
Энергетика
Стало известно, какой объем газа поставил Газпром в Европу за год
Согласно предварительным данным, за 2018 год Газпром поставил в Европу 211,5 млрд кубометров газа.
Обновлено в 11:57
Энергетика
Азербайджан увеличил валютную выручку от экспорта нефти почти на 50%
В 2018 году Азербайджан заработал на экспорте $15,719 млрд — это на $5,013 млрд, или на 46,8% больше, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:57
Энергетика
Нефть «ставит перед собой» новые цели
Цены на нефть 18 января торговались довольно активно — Brent в моменте поднималась до области $63, которая теперь представляет собой ключевую ближайшую цель для нового восходящего прорыва, тогда как в нижней части графика важная психологическая поддержка проходит на уровне $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Обновлено в 01:31
Энергетика
Газпром ответил на просьбы списать долги за газ
Напомним, ранее депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился к прокурору Чувашии с просьбой провести проверку ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на предмет списания безнадежной к взысканию задолженности населения.
Обновлено в 07:28
Энергетика
Поселок Жигалово подготовлен к приему природного сетевого газа
Обновлено в 03:16
Энергетика
Малый бизнес поможет «Северному потоку-2»
Обновлено 18 января в 07:51
Энергетика
Литовская LET продала Финляндии два груза СПГ
Обновлено в 06:10
Энергетика
Добыча угля в России в 2018 году выросла на 5,9% — до 433,4 млн тонн
Добыча угля в России выросла в 2018 году на 5,9% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 433,363 млн тонн.
Обновлено в 07:39
Энергетика
Кыргызстан и Казахстан ведут переговоры о беспошлинной поставке нефти
Рабочие группы Кыргызстана и Казахстана начали обсуждать проект соглашения между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР. Переговоры начались сегодня, 21 января, в Бишкеке.
Обновлено в 07:02
Энергетика
Какие проекты запланированы для СМП
Среди проектов самого Росморречфлота отмечены строительство терминала СПГ и газового конденсата «Утренний» в Сабетте (проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2»), строительство Глобальной морской системы связи при бедствии на СМП, модернизация базы техобслуживания флота Морспасслужбы, строительство многофункциональных аварийно-спасательных, гидрографических и лоцмейстерских судов.
Обновлено вчера в 17:35