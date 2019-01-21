«Нафтогаз» заявил о готовности снизить сумму иска к «Газпрому»РИА Новости 09:22

Энергетика Энергетика Новак назвал абсурдным предложение «Нафтогаза» Предложение «Нафтогаза Украины» снизить сумму исковых требований к Газпрому с 12 млрд до 2 млрд долларов в случае подписания нового контракта абсурдно и не воспринимается Россией, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

Энергетика Энергетика Росгвардия закупит топливо у «Роснефти» по завышенной цене Из материалов следует, что управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области собирается потратить больше 50-ти миллионов рублей.

Энергетика Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии на 7,6% повысило стоимость транзита российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным в стране.

Энергетика Энергетика Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Энергетика Энергетика МВФ ожидает цены на нефть на уровне ниже $60 в 2019 и 2020 годах Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже $60 за баррель.

Энергетика Энергетика Стало известно, какой объем газа поставил Газпром в Европу за год Согласно предварительным данным, за 2018 год Газпром поставил в Европу 211,5 млрд кубометров газа.

Энергетика Энергетика Азербайджан увеличил валютную выручку от экспорта нефти почти на 50% В 2018 году Азербайджан заработал на экспорте $15,719 млрд — это на $5,013 млрд, или на 46,8% больше, чем в 2017 году.

Энергетика Энергетика Нефть «ставит перед собой» новые цели Цены на нефть 18 января торговались довольно активно — Brent в моменте поднималась до области $63, которая теперь представляет собой ключевую ближайшую цель для нового восходящего прорыва, тогда как в нижней части графика важная психологическая поддержка проходит на уровне $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Энергетика Энергетика Газпром ответил на просьбы списать долги за газ Напомним, ранее депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов обратился к прокурору Чувашии с просьбой провести проверку ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на предмет списания безнадежной к взысканию задолженности населения.

Энергетика Энергетика Поселок Жигалово подготовлен к приему природного сетевого газа

Энергетика Энергетика Литовская LET продала Финляндии два груза СПГ

Энергетика Энергетика Добыча угля в России в 2018 году выросла на 5,9% — до 433,4 млн тонн Добыча угля в России выросла в 2018 году на 5,9% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 433,363 млн тонн.

Энергетика Энергетика Кыргызстан и Казахстан ведут переговоры о беспошлинной поставке нефти Рабочие группы Кыргызстана и Казахстана начали обсуждать проект соглашения между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР. Переговоры начались сегодня, 21 января, в Бишкеке.