Энергетика

«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»
РБК
12:51

Витренко добавил, что соответствующий иск уже подан в Международный арбитраж. 24 декабря строительство «Северного потока-2» началось в экономической зоне Швеции.
РБК12:51

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«Нафтогаз» назвал условие отзыва иска к «Газпрому»

РИА Новости13:08

«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»

РБК12:51

«Нафтогаз» согласится обсудить отказ от иска к «Газпрому» при заключении нового контракта

Интерфакс10:59

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд

Коммерсантъ11:34

«Нафтогаз» назвал условия отказа от иска к Газпрому

Взгляд.ру11:13

«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» из-за «упадка стоимости» украинской ГТС

ТАСС11:46

«Нафтогаз» назвал условие отзыва иска к «Газпрому»

RT на русском12:20
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Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 12:20
Политика

Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах

Обновлено в 11:37
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию состава делегации, в котором, в частности, указаны шесть полов для каждого из членов представительства.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Пожар на заводе промышленного цинкования под Оренбургом локализован

Спасатели локализовали пожар, который возник в цехе горячего цинкования на заводе в селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области.
Обновлено в 11:49
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»

Витренко добавил, что соответствующий иск уже подан в Международный арбитраж.
Обновлено в 12:51
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

С 9 января в России начинают действовать расширения тарифного плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз и изменение подходов к соотношению «возраст-стаж» и «бонус-малус».
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Труп россиянки обнаружили в отеле в Таиланде

Обновлено в 13:16
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
Обновлено в 11:06
Энергетика

Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель

Обновлено в 12:29
Политика

Томос для Украины подписали все члены синода Вселенского патриархата

Обновлено в 07:11
Энергетика

ФАС прокомментировала повышение цен на бензин в регионах

Розничные цены на бензин в регионах России с начала года не повышались более чем на 1,7%, что свидетельствует о соблюдении договоренности между нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 12:01
Энергетика

В России вновь выросли цены на бензин

В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Эрмитаж ответил на шутку Путина о неудавшемся визите в музей

Сотрудники музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге были готовы организовать экскурсию для президента Владимира Путина в Рождество, 7 января, несмотря на то, что для учреждения это был выходной день, однако президент решил не нарушать «общепринятые правила» и отменил свой визит.
Обновлено в 12:43
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Общество

Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы

Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Гаджеты

IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер.
Обновлено в 09:32
Политика

На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.
Обновлено в 12:31
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Подольске задержали убийцу полицейского

Обновлено в 09:18
Происшествия

В Норвегии предполагаемые похитители потребовали выкуп в криптовалюте

Выплатить выкуп в криптовалюте потребовали предполагаемые похитители Анны-Элизабет Хаген, жены норвежского предпринимателя Тома Хагена, заявили 9 января в полиции скандинавского государства, сообщает британское агентство Reuters.
Обновлено в 07:31
Экономика

Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу

Обновлено в 08:53
Финансы

ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО

Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности.
Обновлено в 10:50
Политика

Глава РАН попросил Путина поддержать престиж науки в России

Глава Российской академии наук Александр Сергеев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать престиж ученых в стране, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасиловании

Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Москве жестоко избили муниципального депутата

Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Белоруссии вынесли первый смертный приговор в 2019 году

Обновлено в 11:27
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