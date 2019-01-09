Иск подал украинский "Нафтогаз" в связи с тем, что по мнению руководства компании газотранспортная система Украины теряет данную сумму из-за того, что российская сторона не выполняет условия по транзитному контракту газа через территорию страны, а также из-за строительства "Газпромом" обходных путей для поставки российского газа в Европу, пишет Коммерсант.

Энергетика Энергетика Росстат: бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4% Розничные цены на бензин в России в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017-м, следует из материалов Росстата.

Энергетика Энергетика Новак отчитался перед Путиным о рекордной добыче газа Добыча газа в России в 2018 году выросла до 725 млрд куб. м, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Энергетика Энергетика Нефть дешевеет на открытии торгов Цены на нефть утром в четверг, 10 января, снижается после подъема на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Энергетика В Дамаске АЗС перешли на обслуживание по электронным картам Автозаправочные станции в Дамаске в четверг перешли на обслуживание клиентов с помощью электронных пластиковых карточек, не успевшие получить карту могут заправить автомобиль максимум 30 литрами бензина в сутки, сообщило министерство нефти Сирии.

Энергетика Энергетика Танкеров для перевозки СПГ может не хватить Нехватка танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) может возникнуть в 2019 году, заявили эксперты крупной консалтинговой фирмы Wood Mackenzie 10 января, об этом пишет издание LNG World Shipping.

Энергетика Энергетика Тарифы на электроэнергию изменились в Ростовской области Новые тарифы на электрическую энергию начали действовать на территории Ростовской области, об этом сообщает пресс-служба ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Энергетика Энергетика «Лукойл» получил промышленный приток нефти на Блоке 10 в Ираке "Лукойл" получил промышленный приток нефти в рамках реализации оценочного этапа на месторождении Эриду (Блок 10) в Ираке, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

Энергетика Энергетика Албания разрешила отчуждать имущество для защиты TAP В Албании разрешили временно отчуждать имущество для реализации проекта защиты Трансадриатического трубопровода (TAP).

Энергетика Энергетика В Омской области построят двадцать газомоторных заправок Сеть заправок с природным топливом появится в течение ближайших двух лет.

Энергетика Энергетика «Башнефть» за два года вернула «Роснефти» около 200 млрд рублей Нефтяная госкомпания "Роснефть" за 2 года вернула от своего дочернего предприятия "Башнефть" порядка 200 млрд рублей.

Энергетика Энергетика На моде. Нафтогаз Украины займется «зеленой» энергетикой Все бы ничего, но «зеленая» энергетика на Украине занимает только 1% от общего производства электроэнергии.

Энергетика Энергетика Таиланд вырубит каучуконосы для сокращения производства на треть Таиланд, крупнейший мировой экспортер натурального каучука, планирует сократить его производство на треть за пять лет, чтобы обеспечить повышение цен, которые держатся на самых низких отметках с 2016 года.

Энергетика Энергетика 100 млрд кубометров газа добыли на «Шахдениз» Азербайджан с 2006 по 2018 год добыл на крупнейшем газоконденсатном месторождении "Шахдениз" 100 млрд кубометров газа.

Энергетика Энергетика В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев Согласно программе МВФ тарифы на газ для украинцев станут полностью рыночными с 1 января 2020 года, что положительно скажется на работе газового рынка Украины.