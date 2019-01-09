с чего всё началось

Витренко добавил, что соответствующий иск уже подан в Международный арбитраж. 24 декабря строительство «Северного потока-2» началось в экономической зоне Швеции.

«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»

Энергетика Энергетика ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.

Энергетика Энергетика Бензин заметно подорожал на бирже Бензин заметно подорожал на бирже Биржевые цены на бензин на СПбМТСБ в первый день торгов в 2019 году пошли в рост: Аи-92 и Аи-95 подорожали на 3% и 5,5% соответственно.

Энергетика Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,4%, меньше прогноза Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,4 миллиона баррелей — до 42,3 миллиона.

Энергетика Энергетика Schlumberger выиграла контракт «Роснефти» стоимостью 1,1 млрд руб Начальная (максимальная) стоимость контракта объявленных еще летом 2018 года торгов была установлена в размере 1,283 миллиарда рублей.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» решил заняться «зеленой» энергетикой Напомним, «зеленая» энергетика на Украине занимает 1% от общего производства электроэнергии.

Энергетика Энергетика Польша сократила импорт российского газа, но нарастила импорт угля Всего импорт топлива в Польшу в 2018 году составил 19 млн тонн, 70% из которого — уголь российского производства.

Энергетика Энергетика Власти Якутии считают перспективным внедрение ВИЭ в Арктике По подсчетам властей Якутии, объектами ВИЭ только за 2017 год выработано более 1 млн кВт электроэнергии.

Энергетика Энергетика Саудовская Aramco планирует инвестиции в 4 СПГ-проекта в США Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует инвестиции в четыре проекта по добыче сжиженного природного газа (СПГ) в США, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Происшествия Происшествия В Белгородской области с января изменился тариф на газ С 1 января 2019 года в Белгородской области расчёты за потреблённый газ производятся по новому тарифу — за 1000 кубометров газа установлена розничная цена в размере 6193,00 рубля.

Энергетика Энергетика ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за декабрь 2018 года Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за декабрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".

Энергетика Энергетика Погода придет на помощь «Газпрому» В конце декабря 2018 года «Газпром» отчитался о затяжном падении спроса на свою продукции на европейском рынке.

Энергетика Энергетика «Газпром» обвинил в искажении фактов в ситуации с «ТОРЭКС-Хабаровск» Один из телеграм-каналов Комсомольска-на-Амуре обвинил «Газпром» в искажении фактов.

Энергетика Энергетика В декабре добыча нефти в РФ достигла нового постсоветского максимума По нашим оценкам, в декабре добыча нефти в России на 2,6% превысила референтное значение, согласованное в июне прошлого года в соответствии с соглашением ОПЕК+, обновив максимум за постсоветский период, достигнутый в октябре 2018 г. В то же время объем добычи за весь 2018 г. оказался на 0,8% выше целевого уровня, который прогнозировался с учетом соглашения ОПЕК+.