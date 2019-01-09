Энергетика
«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»
«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»РБК12:51
Витренко добавил, что соответствующий иск уже подан в Международный арбитраж. 24 декабря строительство «Северного потока-2» началось в экономической зоне Швеции.
РБК12:51
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с чего всё началось
Коболев подчеркнул в интервью украинскому "Пятому каналу", если российская сторона строит трубопроводы в обход Украины, она должна компенсировать Киеву потери.Утро.ru13:55
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Энергетика
ФАС не нашла нарушений в росте цен на бензин в России
Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января не превысил 1,7%, прибавленные к зафиксированным правительством потолкам цен, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин.
Обновлено в 14:58
Энергетика
Бензин заметно подорожал на бирже
Бензин заметно подорожал на бирже Биржевые цены на бензин на СПбМТСБ в первый день торгов в 2019 году пошли в рост: Аи-92 и Аи-95 подорожали на 3% и 5,5% соответственно.
Обновлено в 12:34
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,4%, меньше прогноза
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,4 миллиона баррелей — до 42,3 миллиона.
Обновлено в 10:36
Энергетика
Schlumberger выиграла контракт «Роснефти» стоимостью 1,1 млрд руб
Начальная (максимальная) стоимость контракта объявленных еще летом 2018 года торгов была установлена в размере 1,283 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:52
Энергетика
«Нафтогаз Украины» решил заняться «зеленой» энергетикой
Напомним, «зеленая» энергетика на Украине занимает 1% от общего производства электроэнергии.
Обновлено в 14:32
Энергетика
Польша сократила импорт российского газа, но нарастила импорт угля
Всего импорт топлива в Польшу в 2018 году составил 19 млн тонн, 70% из которого — уголь российского производства.
Обновлено в 05:50
Энергетика
Власти Якутии считают перспективным внедрение ВИЭ в Арктике
По подсчетам властей Якутии, объектами ВИЭ только за 2017 год выработано более 1 млн кВт электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Энергетика
Саудовская Aramco планирует инвестиции в 4 СПГ-проекта в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) планирует инвестиции в четыре проекта по добыче сжиженного природного газа (СПГ) в США, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика
Выбросы парниковых газов в США увеличились на 3,4% за год
Выбросы парниковых газов в Соединённых Штатах Америки увеличились на 3,4% в ушедшем году, сообщается в докладе неправительственной организации Rhodium Group.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
В Белгородской области с января изменился тариф на газ
С 1 января 2019 года в Белгородской области расчёты за потреблённый газ производятся по новому тарифу — за 1000 кубометров газа установлена розничная цена в размере 6193,00 рубля.
Обновлено в 03:04
Энергетика
ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за декабрь 2018 года
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за декабрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".
Обновлено вчера в 23:21
Энергетика
Погода придет на помощь «Газпрому»
В конце декабря 2018 года «Газпром» отчитался о затяжном падении спроса на свою продукции на европейском рынке.
Обновлено в 10:01
Энергетика
«Газпром» обвинил в искажении фактов в ситуации с «ТОРЭКС-Хабаровск»
Один из телеграм-каналов Комсомольска-на-Амуре обвинил «Газпром» в искажении фактов.
Обновлено в 06:01
Энергетика
В декабре добыча нефти в РФ достигла нового постсоветского максимума
По нашим оценкам, в декабре добыча нефти в России на 2,6% превысила референтное значение, согласованное в июне прошлого года в соответствии с соглашением ОПЕК+, обновив максимум за постсоветский период, достигнутый в октябре 2018 г. В то же время объем добычи за весь 2018 г. оказался на 0,8% выше целевого уровня, который прогнозировался с учетом соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 04:58
Энергетика
Новости о повышении цен на газ для армянской «дочки» «Газпрома» нейтральны для компании
Если повышение внутреннего тарифа не будет переложено на потребителей, это может привести к снижению рентабельности армянской "дочки" "Газпрома", что может быть частично компенсировано мерами по повышению эффективности.
Обновлено в 02:50